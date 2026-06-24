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Двадцать тысяч плюшевых мишек в Лос-Анджелесе для Украины: что значит акция

Символ украденного детства: напротив мэрии Лос-Анджелеса развернули акцию в поддержку депортированных украинцев

24 июня 2026, 18:26
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Недилько Ксения

В Gloria Molina Grand Park, расположенном непосредственно напротив здания городского совета Лос-Анджелеса, появилась трогательная и масштабная инсталляция из 20 тысяч плюшевых мишек. Каждая игрушка олицетворяет одного ребенка, которого страна-агрессор незаконно вывезла с территории Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Двадцать тысяч плюшевых мишек в Лос-Анджелесе для Украины: что значит акция

Иллюстративное фото

Организаторами этого мощного визуального манифеста выступила благотворительная организация Razom for Ukraine в тесном сотрудничестве с American Coalition for Ukraine.

Двадцать тысяч плюшевых мишек в Лос-Анджелесе для Украины: что значит акция - фото 2
Двадцать тысяч плюшевых мишек в Лос-Анджелесе для Украины: что значит акция - фото 2
Двадцать тысяч плюшевых мишек в Лос-Анджелесе для Украины: что значит акция - фото 2
Двадцать тысяч плюшевых мишек в Лос-Анджелесе для Украины: что значит акция - фото 2

"Впервые проект представили в апреле этого года, – напомнили активисты историю создания этой инициативы, – в Вашингтоне".

Главной целью перформанса в Калифорнии является привлечение внимания американского общества и политиков к трагедии принудительной депортации несовершеннолетних. Организаторы стремятся усилить международное давление на Москву для скорейшего возвращения маленьких украинцев домой.

"Из мишек выложили надпись: "putin abducted 20 000 Ukrainian children. Bring kids back",  отмечают очевидцы события, цитируя главный лозунг инсталляции, который в переводе означает: " Путин похищал 20 тысяч украинских детей. Верните детей".

Все игрушки, использованные для создания настенной или наземной надписи, по замыслу авторов должны стать громким напоминанием о том, что за каждой цифрой стоит судьба конкретного ребенка, лишенного семьи и родины. Акция вызвала большой резонанс среди жителей и гостей Лос-Анджелеса.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине зафиксировано резкое и тревожное увеличение количества чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних на реках и озерах. Только за минувшие субботние и воскресные дни вода унесла жизни стольких юных украинцев. Об этом сообщили представители Ювенальной полиции Украины.



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