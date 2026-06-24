Двадцать тысяч плюшевых мишек в Лос-Анджелесе для Украины: что значит акция

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Недилько Ксения
В Gloria Molina Grand Park, расположенном непосредственно напротив здания городского совета Лос-Анджелеса, появилась трогательная и масштабная инсталляция из 20 тысяч плюшевых мишек. Каждая игрушка олицетворяет одного ребенка, которого страна-агрессор незаконно вывезла с территории Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Иллюстративное фото
Организаторами этого мощного визуального манифеста выступила благотворительная организация Razom for Ukraine в тесном сотрудничестве с American Coalition for Ukraine.
Главной целью перформанса в Калифорнии является привлечение внимания американского общества и политиков к трагедии принудительной депортации несовершеннолетних. Организаторы стремятся усилить международное давление на Москву для скорейшего возвращения маленьких украинцев домой.
Все игрушки, использованные для создания настенной или наземной надписи, по замыслу авторов должны стать громким напоминанием о том, что за каждой цифрой стоит судьба конкретного ребенка, лишенного семьи и родины. Акция вызвала большой резонанс среди жителей и гостей Лос-Анджелеса.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине зафиксировано резкое и тревожное увеличение количества чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних на реках и озерах. Только за минувшие субботние и воскресные дни вода унесла жизни стольких юных украинцев. Об этом сообщили представители Ювенальной полиции Украины.