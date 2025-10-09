Дружба завершилася: яке послання від Трампа так і не отримав Путін

Президент США Дональд Трамп не привітав російського диктатора Володимира Путіна з днем народження, хоча той у червні цілу поему направив. Якщо перекласти простою мовою – "отфрендзоніл", так би мовити. Саме тому вже немає хвалебних промов голови Білого дому на адресу господаря Кремля, якого ще нещодавно Трамп називав своїм другом. Про це розповів журналіст та блогер Іван Яковина.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

"Плюс щодо "Томагавків" я бачив чутку, що Нідерланди дві сотні вже купили у США для України. Можу собі уявити розпач Путіна, якщо йому розхера@ат заводи з виробництва Шахедів, в які вкладено багато мільярдів!", – йдеться у повідомленні.

Іван Яковіна підкреслює, от і виходить, що велика дружба Путіна та Трампа завершується так і не закріпившись – на радість усім добрим людям.

