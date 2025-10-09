Дружба завершилась: какое послание от Трампа так и не получил Путин

Президент США Дональд Трамп не поздравил российского диктатора Владимира Путина с днем рождения, хотя тот ему в июне целую поэму направил. Если перевести на простой язык – "отфрендзонил", так сказать. Именно поэтому уже нет хвалебных речей главы Белого дома в адрес хозяина Кремля, которого еще недавно Трамп называл своим другом. Об этом рассказал журналист и блогер Иван Яковина.

"Плюс насчет "Томагавков" я видел слух, что Нидерланды две сотни уже купили в США для Украины. Могу себе представить досаду Путина, если ему расхера@ат заводы по производству Шахедов, в которые вложены многие миллиарды!", – говорится в сообщении.

Иван Яковина подчеркивает, вот и выходит, что большая дружба Путина и Трампа завершается так и не закрепившись – на радость всем хорошим людям.

Также издание "Комментарии" сообщало – заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что "инициатива по урегулированию" войны в Украине, появившаяся после встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, исчерпала себя. Таким образом, в МИД РФ фактически признали, что дипломатический прорыв между Москвой и Вашингтоном не произошел.

Ранее "Комментарии" писали – появилась информация, что НАТО рассматривает возможность закрыть небо над частью Украины. Сначала речь идет о Западе, а затем действие соглашения может быть распространено на Киев. Действительно ли до такого решения могут прийти партнеры? Почему оно не было принято еще в 2022 году, когда Киев буквально умолял об этом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




