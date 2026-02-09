Друг Трампа запускає в Україні власний телеканал

Рубрики
Одна з найбільших консервативних медіамереж США — Newsmax — оголосила про масштабне міжнародне розширення, у межах якого навесні 2026 року планує запустити локалізований телеканал в Україні.
Новий телеканал в Україні від друга Трампа незабаром вийде на площадки
Згідно з анонсом компанії, українська версія Newsmax мовитиме українською мовою та працюватиме за редакційними стандартами і під брендом материнської компанії. Канал стане частиною ширшої стратегії виходу Newsmax на ринки Європи та Близького Сходу.
Newsmax нині є четвертим за рейтингами кабельним новинним каналом у США, а його контент доступний більш ніж у 100 країнах світу. Паралельно з Україною компанія уклала угоди про трансляцію у Франції (платформа Free TV), Ізраїлі (оператор HOT) та на Кіпрі (Primetel).
Засновником, генеральним директором і основним власником Newsmax є Крістофер Рудді, який відомий своїми тісними особистими та політичними зв’язками з президентом США Дональдом Трампом. У США Newsmax традиційно асоціюють із консервативним медіаполем та аудиторією, близькою до Республіканської партії.
Запуск каналу в Україні може стати помітною подією для українського медіаринку, з огляду на політичний бекґраунд власника, міжнародний вплив бренду та потенційний інтерес західної аудиторії до подій війни в Україні.