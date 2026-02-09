logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Друг Трампа запускає в Україні власний телеканал
commentss НОВИНИ Всі новини

Друг Трампа запускає в Україні власний телеканал

Американська консервативна мережа Newsmax планує запустити україномовний телеканал в Україні навесні 2026 року

9 лютого 2026, 19:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Одна з найбільших консервативних медіамереж США — Newsmax — оголосила про масштабне міжнародне розширення, у межах якого навесні 2026 року планує запустити локалізований телеканал в Україні.

Друг Трампа запускає в Україні власний телеканал

Новий телеканал в Україні від друга Трампа незабаром вийде на площадки

Згідно з анонсом компанії, українська версія Newsmax мовитиме українською мовою та працюватиме за редакційними стандартами і під брендом материнської компанії. Канал стане частиною ширшої стратегії виходу Newsmax на ринки Європи та Близького Сходу.

Newsmax нині є четвертим за рейтингами кабельним новинним каналом у США, а його контент доступний більш ніж у 100 країнах світу. Паралельно з Україною компанія уклала угоди про трансляцію у Франції (платформа Free TV), Ізраїлі (оператор HOT) та на Кіпрі (Primetel).

Засновником, генеральним директором і основним власником Newsmax є Крістофер Рудді, який відомий своїми тісними особистими та політичними зв’язками з президентом США Дональдом Трампом. У США Newsmax традиційно асоціюють із консервативним медіаполем та аудиторією, близькою до Республіканської партії.

Запуск каналу в Україні може стати помітною подією для українського медіаринку, з огляду на політичний бекґраунд власника, міжнародний вплив бренду та потенційний інтерес західної аудиторії до подій війни в Україні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські провоєнні блогери та воєнкори повідомляють про контрнаступальні дії Сил оборони України на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. За їхніми твердженнями, українські підрозділи активізувалися одразу на кількох ділянках фронту.
За версією російської сторони, ЗСУ проводять контратаку на правому фланзі російського угруповання, яке наступає на сході Запорізької області. Наступальні дії, як стверджують воєнкори, відбуваються з району Покровське та Велика Михайлівка з метою розсікання російських підрозділів і виходу їм у тил.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ir.newsmax.com/news/news-details/2025/Newsmax-Expands-in-Europe-Mid-East-with-Major-Distribution-Deals/default.aspx
Теги:

Новини

Всі новини