Одна з найбільших консервативних медіамереж США — Newsmax — оголосила про масштабне міжнародне розширення, у межах якого навесні 2026 року планує запустити локалізований телеканал в Україні.

Новий телеканал в Україні від друга Трампа незабаром вийде на площадки

Згідно з анонсом компанії, українська версія Newsmax мовитиме українською мовою та працюватиме за редакційними стандартами і під брендом материнської компанії. Канал стане частиною ширшої стратегії виходу Newsmax на ринки Європи та Близького Сходу.

Newsmax нині є четвертим за рейтингами кабельним новинним каналом у США, а його контент доступний більш ніж у 100 країнах світу. Паралельно з Україною компанія уклала угоди про трансляцію у Франції (платформа Free TV), Ізраїлі (оператор HOT) та на Кіпрі (Primetel).

Засновником, генеральним директором і основним власником Newsmax є Крістофер Рудді, який відомий своїми тісними особистими та політичними зв’язками з президентом США Дональдом Трампом. У США Newsmax традиційно асоціюють із консервативним медіаполем та аудиторією, близькою до Республіканської партії.

Запуск каналу в Україні може стати помітною подією для українського медіаринку, з огляду на політичний бекґраунд власника, міжнародний вплив бренду та потенційний інтерес західної аудиторії до подій війни в Україні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські провоєнні блогери та воєнкори повідомляють про контрнаступальні дії Сил оборони України на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. За їхніми твердженнями, українські підрозділи активізувалися одразу на кількох ділянках фронту.

За версією російської сторони, ЗСУ проводять контратаку на правому фланзі російського угруповання, яке наступає на сході Запорізької області. Наступальні дії, як стверджують воєнкори, відбуваються з району Покровське та Велика Михайлівка з метою розсікання російських підрозділів і виходу їм у тил.

