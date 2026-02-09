Друг Трампа запускает в Украине собственный телеканал

Одна из крупнейших консервативных медиасетей США Newsmax объявила о масштабном международном расширении, в рамках которого весной 2026 года планирует запустить локализованный телеканал в Украине.

Новый телеканал в Украине от друга Трампа скоро выйдет на площадки

Согласно анонсу компании, украинская версия Newsmax будет говорить на украинском языке и будет работать по редакционным стандартам и под брендом материнской компании. Канал станет частью более широкой стратегии выхода Newsmax на рынки Европы и Ближнего Востока.

Newsmax в настоящее время является четвертым по рейтингам кабельным новостным каналом в США, а его контент доступен более чем в 100 странах мира. Параллельно с Украиной компания заключила соглашения о трансляции во Франции (платформа Free TV), Израиле (оператор HOT) и Кипре (Primetel).

Основателем, генеральным директором и основным владельцем Newsmax является Кристофер Рудди , известный своими тесными личными и политическими связями с президентом США Дональдом Трампом. В США Newsmax традиционно ассоциируется с консервативным медиаполем и аудиторией, близкой к Республиканской партии.

Запуск канала в Украине может стать заметным событием для украинского медиарынка, учитывая политический бэкграунд владельца, международное влияние бренда и потенциальный интерес западной аудитории к событиям войны в Украине.

