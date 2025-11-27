Дрісколл замість Келлога: стало відомо про реакцію Кремля на зміну спецпредставника Трампа

Адміністрація Дональда Трампа несподівано змінила склад своєї переговорної команди щодо врегулювання війни в Україні, направивши до Києва міністра армії США Дена Дріскола. Як повідомляє The New York Times, у Кремлі саме його розглядають як можливого наступника Кіта Келлога.

Ден Дрісколл. Фото: із відкритих джерел

За даними американських чиновників, відправлення Дріскола частково пояснюється логістикою: представники командування армії і так планували візит до України. Однак у Вашингтоні визнають, що рішення має і політичне підґрунтя. Українські військові багато років взаємодіють саме із армією США, проходячи навчання задовго до початку повномасштабного вторгнення. На цьому тлі Дрісколл виявився більш придатною фігурою для прямих переговорів, ніж голова Пентагону Піт Хегсет або голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Джерела у Білому домі зазначають, що між Дрісколом та Кейном існують серйозні розбіжності в оцінці ситуації на фронті. Кейн, як спецпосланець Кіт Келлог, переконаний, що Україна зберігає можливість переламати хід війни. Дрісколл ж оцінює становище значно песимістичніше: на його думку, українська армія близька до виснаження, а дипломатичне врегулювання необхідне якнайшвидше – навіть якщо умови будуть вигідніші Москві.

У Росії її появу Дріскола на переговорному напрямі зустріли прихильно. Колишні російські чиновники описують його як "раціональніше" порівняно з Келлогом, якого в Кремлі вважали надто орієнтованим на Київ. Келлог залишить свою посаду у січні.

У вівторок Дональд Трамп підтвердив, що Дрісколл залишиться в переговорній групі. За його словами, спеціальний посланник Стів Уіткофф попрямує на зустріч із Володимиром Путіним до Москви, а Дрісколл продовжить контакти з українською стороною в рамках зусиль з підготовки мирного плану.

