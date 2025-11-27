Дрисколл вместо Кэллога: стало известно о реакции Кремля на смену спецпредставителя Трампа

Администрация Дональда Трампа неожиданно изменила состав своей переговорной команды по вопросу урегулирования войны в Украине, направив в Киев министра армии США Дэна Дрисколла. Как сообщает The New York Times, в Кремле именно его рассматривают как возможного преемника Кита Келлога.

По данным американских чиновников, отправка Дрисколла частично объясняется логистикой: представители командования армии и так планировали визит в Украину. Однако в Вашингтоне признают, что решение имеет и политическую подоплёку. Украинские военные много лет взаимодействуют именно с армией США, проходя обучение задолго до начала полномасштабного вторжения. На этом фоне Дрисколл оказался более подходящей фигурой для прямых переговоров, чем глава Пентагона Пит Хэгсет или председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Источники в Белом доме отмечают, что между Дрисколлом и Кейном существуют серьёзные разногласия в оценке ситуации на фронте. Кейн, как и спецпосланник Кит Келлог, убеждён, что Украина сохраняет возможность переломить ход войны. Дрисколл же оценивает положение значительно более пессимистично: по его мнению, украинская армия близка к истощению, а дипломатическое урегулирование необходимо как можно скорее – даже, если условия будут выгоднее Москве.

В России появление Дрисколла на переговорном направлении встретили благосклонно. Бывшие российские чиновники описывают его как "более рационального" по сравнению с Келлогом, которого в Кремле считали слишком ориентированным на Киев. Келлог покинет свой пост в январе.

Во вторник Дональд Трамп подтвердил, что Дрисколл останется в переговорной группе. По его словам, специальный посланник Стив Уиткофф направится на встречу с Владимиром Путиным в Москву, а Дрисколл продолжит контакты с украинской стороной в рамках усилий по подготовке мирного плана.

