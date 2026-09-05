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Драпатий бере слово: яких кардинальних змін зажадав в армії

Головнокомандувач ЗСУ назвав стабілізацію фронту головним завданням, але заявив: одночасно Україна має готувати армію до майбутньої війни та змінювати систему управління

5 вересня 2026, 08:51
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Кравцев Сергей

Українська армія має одночасно утримувати ситуацію на фронті та готуватися до майбутніх викликів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий у колонці для Kyiv Independent.

Драпатий бере слово: яких кардинальних змін зажадав в армії

Михайло Драпатий. Фото: з відкритих джерел

За його словами, першочерговим завданням залишається стабілізація фронту. Однак, як зазначає генерал, військова система не може обмежуватись вирішенням поточних проблем. Паралельно необхідно створювати більш стійку та професійну армію.

Одним із ключових напрямів Драпатий називає реформу управління людським капіталом. Йдеться про вдосконалення рекрутингу, підготовки військовослужбовців, проходження служби, ротацій, утримання кадрів та звільнення. Військова служба, на його думку, має стати більш передбачуваною та справедливою, а кадрові рішення – залежати від потреб армії, компетентності та результатів військовослужбовців.

Ще один пріоритет – об'єднання зусиль усіх складових сил оборони. Сухопутні, повітряні, морські, кібернетичні та інші компоненти повинні діяти як єдина система, а інтереси окремих структур не повинні ставитися вище за загальний результат.

Драпатий також виступає за прискорене впровадження технологій та досвіду, отриманого безпосередньо на війні. Серед необхідних змін він виділяє модернізацію системи управління, штабної роботи, військової освіти, логістики, цифрових та безпілотних можливостей, а також аналізу бойового досвіду.

Особливу увагу головнокомандувач приділяє командирам на місцях. Він пропонує ширше застосовувати принцип Mission Command – передавати повноваження туди, де ситуація відома найкраще, і водночас вимагати від командирів відповідальності за ухвалені рішення.

За словами Драпатого, він не має наміру особисто керувати кожною операцією. Його підхід передбачає командування через чіткий намір, делегування повноважень та відповідальність кожного рівня.

Окремо генерал вимагає змінити роботу штабів: прибрати зайву бюрократію, прискорити ухвалення рішень та зробити їх максимально корисними для підрозділів на передовій. При цьому він наголошує на необхідності чесно визнавати помилки – приховування проблем, на його думку, неприпустимо.

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