Драпатый берет слово: каких кардинальных изменений потребовал для армии

Украинская армия должна одновременно удерживать ситуацию на фронте и готовиться к будущим вызовам. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый в колонке для Kyiv Independent.

Михаил Драпатый. Фото: из открытых источников

По его словам, первоочередной задачей остается стабилизация фронта. Однако, как отмечает генерал, военная система не может ограничиваться решением текущих проблем. Параллельно необходимо создавать более устойчивую и профессиональную армию.

Одним из ключевых направлений Драпатый называет реформу управления человеческим капиталом. Речь идет о совершенствовании рекрутинга, подготовки военнослужащих, прохождения службы, ротаций, удержания кадров и увольнения. Военная служба, по его мнению, должна стать более предсказуемой и справедливой, а кадровые решения – зависеть от потребностей армии, компетентности и результатов военнослужащих.

Еще один приоритет – объединение усилий всех составляющих Сил обороны. Сухопутные, воздушные, морские, кибернетические и другие компоненты должны действовать как единая система, а интересы отдельных структур не должны ставиться выше общего результата.

Драпатый также выступает за ускоренное внедрение технологий и опыта, полученного непосредственно на войне. Среди необходимых изменений он выделяет модернизацию системы управления, штабной работы, военного образования, логистики, цифровых и беспилотных возможностей, а также анализа боевого опыта.

Особое внимание главнокомандующий уделяет командирам на местах. Он предлагает шире применять принцип Mission Command – передавать полномочия туда, где ситуация известна лучше всего, и одновременно требовать от командиров ответственности за принятые решения.

По словам Драпатого, он не намерен лично управлять каждой операцией. Его подход предполагает командование через четкое намерение, делегирование полномочий и ответственность каждого уровня.

Отдельно генерал требует изменить работу штабов: убрать лишнюю бюрократию, ускорить принятие решений и сделать их максимально полезными для подразделений на передовой. При этом он подчеркивает необходимость честно признавать ошибки – сокрытие проблем, по его мнению, недопустимо.

Читайте также на портале "Комментарии" — война спецслужб со стрельбой: что на самом деле стоит за конфликтом СБУ и ГУР.



