Донеччині пропонують нові назви районів окупованих міст: що зміниться

Донецька обласна державна адміністрація розпочала громадське опитування щодо перейменування районів у Донецьку, Макіївці та Горлівці. Загалом жителям пропонують обрати нові назви для 12 районів, які нині містять символіку комуністичного тоталітарного режиму. Про це повідомили в Донецькій ОВА.

Донецька область. Фото: з відкритих джерел

Як зазначається, варіанти нових назв підготували історики та краєзнавці. Вони ґрунтуються на історичних найменуваннях місцевостей і значущих географічних об’єктах, пов’язаних з цими містами. Опитування триватиме до 7 лютого, після чого результати передадуть для ухвалення остаточних рішень.

У Донецькій ОВА наголошують, що перейменування є обов’язковим відповідно до чинного законодавства. Назви, пов’язані з комунізмом, мають бути змінені до кінця лютого 2026 року.

Водночас влада запевняє, що цей процес не потребує додаткових фінансових витрат і не створить незручностей для громадян: змінювати місце реєстрації або переоформлювати документи не потрібно, а всі папери зі старими назвами залишатимуться чинними.

Серед запропонованих змін у Донецьку – перейменування Будьоннівського району на Богодухівський, Ворошиловського на Юзівський, Калінінського на Калинівський, Кіровського на Рутченківський, Куйбишевського на Смолянинівський, Ленінського на Олександрівський, Петровського на Вознесенський і Пролетарського на Чумаківський.

У Макіївці пропонують замінити Кіровський район на Грузький, Совєтський – на Ханжонківський, Червоногвардійський – на Берестовський, а в Горлівці Калінінський район – на Кіндратівський.

В Українському інституті національної пам’яті зазначають, що в цих містах зберігаються назви районів, які прямо порушують закон про декомунізацію, а тому мають бути змінені без альтернативних винятків.

