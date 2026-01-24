Донбасу предлагают новые названия районов оккупированных городов: что изменится

Донецкая областная государственная администрация начала общественный опрос по переименованию районов в Донецке, Макеевке и Горловке. В целом жителям предлагают выбрать новые названия для 12 районов, содержащих в настоящее время символику коммунистического тоталитарного режима. Об этом сообщили в Донецкой ОВО.

Донецкая область. Фото: из открытых источников

Как отмечалось, варианты новых названий подготовили историки и краеведы. Они основываются на исторических наименованиях местностей и важных географических объектах, связанных с этими городами. Опрос продлится до 7 февраля, после чего результаты будут переданы для принятия окончательных решений.

В Донецкой ОВА подчеркивают, что переименование обязательно в соответствии с действующим законодательством. Названия, связанные с коммунизмом, должны изменяться до конца февраля 2026 года.

В то же время власти уверяют, что этот процесс не нуждается в дополнительных финансовых затратах и не создаст неудобств для граждан: менять место регистрации или переоформлять документы не нужно, а все бумаги со старыми названиями будут оставаться в силе.

Среди предложенных изменений в Донецке – переименование Буденновского района в Богодуховский, Ворошиловского в Юзовский, Калининского в Калиновский, Кировского в Рутченковский, Куйбышевского в Смоляниновский, Ленинского в Александровский, Петровского в Вознесенский и Пролетарского в Чумаковский.

В Макеевке предлагают заменить Кировский район Грузским, Советский – Ханжонковским, Красногвардейским – Берестовский, а в Горловке Калининский район – Кондратовским.

В Украинском институте национальной памяти отмечают, что в этих городах хранятся названия районов, прямо нарушающих закон о декоммунизации, а потому должны быть изменены без альтернативных исключений.

