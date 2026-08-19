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Донеччина порожніє, але тисячі під прицілом: скільки виїхало та скільки досі залишаються під обстрілами

Понад 75 тисяч евакуйованих і 117 тисяч у небезпеці: Донецька ОВА оприлюднила свіжу статистику евакуації

19 серпня 2026, 17:15
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Кравцев Сергей

З початку 2026 року з підконтрольних Україні територій Донецької області до більш безпечних регіонів країни виїхало близько 75,5 тисяч цивільних мешканців. Про це свідчать офіційні дані Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА, надані у відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Донеччина порожніє, але тисячі під прицілом: скільки виїхало та скільки досі залишаються під обстрілами

Донецька область. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документами, йдеться як про централізовану евакуацію, так і про громадян, які виїхали самостійно у період з 1 січня по 1 серпня 2026 року.  Вивезення людей з-під постійних ворожих обстрілів триває безперервно. 

До процесів порятунку цивільних щоденно залучені органи влади усіх рівнів, співробітники Національної поліції України, рятувальники ДСНС, а також добровольчі формування та волонтерські організації.  

Попри заклики влади зберегти життя та виїхати до безпечніших областей України, у зоні бойових дій та на прифронтових територіях Донеччини досі перебуває значна кількість людей.

"Станом на 1 серпня 2026 року на підконтрольній українській владі території Донецької області залишається близько 117,3 тис. цивільного населення", — повідомив у відповіді на запит в.о. директора департаменту Олександр Вдовенко. 

Влада вкотре закликає мешканців прифронтових населених пунктів не ризикувати власним життям та здоров'ям рідних і скористатися можливістю евакуації.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Київщина отримала сотні мільйонів на укриття: які громади та скільки грошей отримали.

Раніше "Коментарі" писали - скільки ще Путін зможе фінансувати війну: європейська розвідка розкрила дані.




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