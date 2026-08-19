Донетчина пустеет, но тысячи под прицелом: сколько уехало и сколько до сих пор остаются под обстрелами

С начала 2026 года из подконтрольных Украине территорий Донецкой области в более безопасные регионы страны выехало около 75,5 тысячи гражданских жителей. Об этом свидетельствуют официальные данные Департамента по гражданской защите, мобилизационной и оборонной работе Донецкой ОВА, предоставленные в ответ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Донецкая область. Фото: из открытых источников

Согласно документам, речь идет как о централизованной эвакуации, так и о гражданах, выехавших самостоятельно в период с 1 января по 1 августа 2026 года. Вывоз людей из-под постоянных вражеских обстрелов продолжается непрерывно.

В процессы спасения гражданских ежедневно вовлечены органы власти всех уровней, сотрудники Национальной полиции Украины, спасатели ГСЧС, а также добровольческие формирования и волонтерские организации.

Несмотря на призывы властей сохранить жизнь и выехать в более безопасные области Украины, в зоне боевых действий и на прифронтовых территориях Донбасса до сих пор находится значительное количество людей.

"По состоянию на 1 августа 2026 года на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области остается около 117,3 тыс. гражданского населения", — сообщил в ответ на запрос и.о. директора департамента Александра Вдовенко.

Власти еще раз призывают жителей прифронтовых населенных пунктов не рисковать собственной жизнью и здоровьем родных и воспользоваться возможностью эвакуации.

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