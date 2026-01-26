Долар стане нікому непотрібний: Індія просуває цифровий фінансовий союз

Країни БРІКС вивчають можливість об’єднання цифрових валют своїх центральних банків для створення спільної платіжної системи, яка використовуватиметься у торгівлі та туризмі. Найактивнішим прихильником цієї ініціативи виступає Індія. Про це повідомляє Berliner Zeitung.

Нарендра Моді. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, Резервний банк Індії запропонував пов’язати національні цифрові валюти центральних банків (CBDC) країн БРІКС, щоб спростити транскордонні розрахунки. Ініціативу планують винести на саміт БРІКС-2026, який прийматиме Індія. У разі схвалення це стане першим формальним кроком до створення спільної цифрової платіжної рамки всередині об’єднання.

Хоча дискусії про зменшення залежності від долара точаться давно, нині акцент змістився з ідеї спільної валюти на розвиток платіжної інфраструктури. Йдеться про проєкт Brics Pay – єдину платформу для розрахунків у національних валютах без використання доларових клірингових центрів і систем на кшталт SWIFT. Особливої ваги ініціативі надає головування Індії в БРІКС та прагнення Нью-Делі посилити фінансовий суверенітет на тлі економічного тиску з боку США.

Водночас Резервний банк Індії наголошує, що мова не йде про цілеспрямовану відмову від долара. Проте взаємопов’язана система CBDC могла б суттєво знизити залежність внутрішніх платіжних потоків БРІКС від доларової інфраструктури. При цьому жодна з великих країн блоку ще не запровадила цифрову валюту центробанку в повному обсязі — усі перебувають на стадії пілотних проєктів.

Серед ключових ризиків – технічна сумісність систем, регуляторні питання та управління торговельними дисбалансами. Попередній досвід розрахунків Індії з Росією в національних валютах показав проблеми з накопиченням рупій, які складно використати. Крім того, всередині БРІКС зберігаються політичні розбіжності та побоювання щодо можливого домінування юаня.

Після розширення БРІКС за рахунок країн – експортерів енергоносіїв – фінансові розрахунки поза межами долара набувають стратегічного значення. Захід уважно стежить за цими процесами, адже в довгостроковій перспективі нова платіжна система може обмежити санкційний та фінансовий вплив США і їхніх союзників.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на тлі суперечок США та ЄС з'явився тривожний прогноз щодо долара та євро: яка валюта злетить.



