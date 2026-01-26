Доллар станет никому не нужен: Индия продвигает цифровой финансовый союз

Страны БРИКС изучают возможность объединения цифровых валют своих центральных банков для создания общей платежной системы, используемой в торговле и туризме. Самым активным поклонником этой инициативы выступает Индия. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

По данным издания, Резервный банк Индии предложил увязать национальные цифровые валюты центральных банков (CBDC) стран БРИКС, чтобы упростить трансграничные расчеты. Инициативу планируется вынести на саммит БРИКС-2026, который будет принимать Индия. В случае одобрения, это станет первым формальным шагом к созданию общей цифровой платежной рамки внутри объединения.

Хотя дискуссии об уменьшении зависимости от доллара идут давно, сейчас акцент сместился с идеей общей валюты на развитие платежной инфраструктуры. Речь идет о проекте Brics Pay – единственной платформе для расчетов в национальных валютах без использования долларовых клиринговых центров и систем типа SWIFT. Особое значение инициативе придает председательство Индии в БРИКС и стремление Нью-Дели усилить финансовый суверенитет на фоне экономического давления со стороны США.

В то же время Резервный банк Индии отмечает, что речь не идет о целенаправленном отказе от доллара. Однако взаимосвязанная система CBDC могла бы существенно снизить зависимость внутренних платежных потоков БРИКС от долларовой инфраструктуры. При этом ни одна из крупных стран блока не ввела цифровую валюту центробанка в полном объеме — все находятся на стадии пилотных проектов.

Среди ключевых рисков – техническая совместимость систем, регуляторные вопросы и управление торговыми дисбалансами. Предыдущий опыт расчетов Индии с Россией в национальных валютах показал проблемы с накоплением сложных рупий. Кроме того, внутри БРИКС сохраняются политические разногласия и опасения по поводу возможного доминирования юаня.

После расширения БРИКС за счет стран – экспортеров энергоносителей – финансовые расчеты за пределами доллара приобретают стратегическое значение. Мероприятие внимательно следит за этими процессами, ведь в долгосрочной перспективе новая платежная система может ограничить санкционное и финансовое влияние США и их союзников.

Читайте на портале "Комментарии" — на фоне споров США и ЕС появился тревожный прогноз по доллару и евро: какая валюта взлетит.



