Документ готовий: Зеленський вийшов із заявою

Документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому політичному рівні зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи результати перемовин української делегації у Франції.

Документ про гарантії безпеки для України

За словами глави держави, міністр оборони Рустем Умєров доповів про підсумки роботи переговорної команди, після яких двосторонній безпековий документ зі США можна вважати готовим до остаточного узгодження на рівні президентів України та Сполучених Штатів, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Українській стороні вдалося зберегти синхронну координадинацію між європейськими партнерами та американською командою. Окремо під час переговорів обговорювалися питання повоєнного відновлення України, економічного розвитку та подальшої підтримки країни. Також сторони торкнулися складних пунктів базової рамки завершення війни, і Україна представила власні варіанти фіналізації відповідних домовленостей.

У Києві усвідомлюють, що американська сторона планує комунікацію з Росією, і очікують зворотний зв’язок щодо реальної готовності Москви припиняти війну. Водночас українська влада наголошує: продовження російських ударів по українських містах свідчить про відсутність змін у пріоритетах агресора.

Після повернення переговорної команди до Києва партнерам буде представлено повний звіт щодо результатів зустрічей, а також інформацію про наслідки останніх російських атак. В Офісі президента підкреслюють, що майбутні гарантії безпеки мають бути не декларативними, а підкріпленими реальними діями, зокрема посиленням тиску на Росію вже зараз. Україна готує нові контакти з партнерами для подальшої координації зусиль.

