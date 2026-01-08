Документ готов: Зеленский вышел с заявлением

Документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на самом высоком политическом уровне с Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский , комментируя результаты переговоров украинской делегации во Франции.

По словам главы государства, министр обороны Рустем Умеров доложил об итогах работы переговорной команды, после которых двусторонний документ безопасности с США можно считать готовым к окончательному согласованию на уровне президентов Украины и Соединенных Штатов, в частности с президентом США Дональдом Трампом .

Украинской стороне удалось сохранить синхронную координацию между европейскими партнерами и американской командой. Отдельно в ходе переговоров обсуждались вопросы послевоенного обновления Украины, экономического развития и дальнейшей поддержки страны. Также стороны затронули сложные пункты базовой рамки завершения войны, и Украина представила собственные варианты финализации соответствующих договоренностей.

В Киеве осознают, что американская сторона планирует коммуникацию с Россией , и ожидают обратную связь относительно реальной готовности Москвы прекращать войну. В то же время украинские власти подчеркивают: продолжение российских ударов по украинским городам свидетельствует об отсутствии изменений в приоритетах агрессора.

По возвращении переговорной команды в Киев партнерам будет представлен полный отчет по результатам встреч, а также информация о последствиях последних российских атак. В Офисе президента подчеркивают, что будущие гарантии безопасности должны быть не декларативными, а подкрепленными реальными действиями, в частности, усилением давления на Россию уже сейчас. Украина готовит новые контакты с партнерами по дальнейшей координации усилий.

