До України прибули вже 17 тисяч хасидів: на кордоні фіксують черги напередодні Рош га-Шана

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Незважаючи на регулярні загрози повітряних ударів з боку Росії, тисячі паломників-хасидів продовжують прибувати до України для святкування єврейського Нового року. Про поточну ситуацію на пунктах пропуску та безпекові застереження для іноземців розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, цьогоріч логістичні маршрути прочан охоплюють не лише західну ділянку кордону, а й південні пункти пропуску.
Хасиди в Умані. 2025 рік. Фото з відкритих джерел
Офіційний Київ заздалегідь закликав іноземних громадян утриматися від подорожей через воєнний стан, проте релігійні традиції виявилися сильнішими за застереження. Перші організовані групи почали фіксувати на українських рубежах ще наприкінці літа.
За даними ДПСУ, на сьогодні в'їзд до країни оформили вже тисячі вірян, а найбільша інтенсивність пасажиропотоку припала на початок вересня. Водночас деякі іноземці вже завершили свої релігійні обряди та вирушили у зворотному напрямку.
Військове керівництво та прикордонники очікують, що найближчі дві доби стануть фінальним етапом масового прибуття вірян. Після початку офіційних святкувань потік іноземців на в'їзд практично зупиниться.
Наразі у місцях масового перебування паломників, зокрема в Умані, правоохоронні органи та екстрені служби працюють у посиленому режимі для забезпечення правопорядку та швидкого реагування на сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що міністерство закордонних справ України оприлюднило
офіційне звернення до іноземних паломників-хасидів, які мають намір відвідати
Умань для святкування юдейського Нового року (Рош га-Шана). Дипломати
наполегливо рекомендують іноземцям зважити всі ризики та за можливості
відмовитися від поїздки.