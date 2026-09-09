До України прибули вже 17 тисяч хасидів: на кордоні фіксують черги напередодні Рош га-Шана

Незважаючи на регулярні загрози повітряних ударів з боку Росії, тисячі паломників-хасидів продовжують прибувати до України для святкування єврейського Нового року. Про поточну ситуацію на пунктах пропуску та безпекові застереження для іноземців розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, цьогоріч логістичні маршрути прочан охоплюють не лише західну ділянку кордону, а й південні пункти пропуску.

Хасиди в Умані. 2025 рік. Фото з відкритих джерел

"Треба розуміти, що хасиди в'їжджали в тому числі і через Старокозаче, — повідомив представник відомства. — Бо загалом кордон з Молдовою паломники розглядають також досить активно для в'їзду в Україну".

Офіційний Київ заздалегідь закликав іноземних громадян утриматися від подорожей через воєнний стан, проте релігійні традиції виявилися сильнішими за застереження. Перші організовані групи почали фіксувати на українських рубежах ще наприкінці літа.

"Попередження, які давала Україна і цього року, і попереднього, і в інші роки повномасштабного вторгнення Росії щодо в'їзду в Україну в цій категорії громадян, зберігається фактично, — підкреслив Андрій Демченко. — Ризик навіть зараз потрапити під атаку, перетинаючи кордон, він зберігається. Але паломники фактично почали в'їжджати в Україну, перші такі групи організовані ще в 20-х числах серпня".

За даними ДПСУ, на сьогодні в'їзд до країни оформили вже тисячі вірян, а найбільша інтенсивність пасажиропотоку припала на початок вересня. Водночас деякі іноземці вже завершили свої релігійні обряди та вирушили у зворотному напрямку.

"Станом на зараз кордон на в'їзд перетнуло близько 17 тисяч осіб, — деталізував статистику речник прикордонної служби. — І найбільш активно вони кордон перетинають останні два дні. За вчорашній день, до прикладу, на в'їзд паломників-хасидів прибуло десь 7800. Днем раніше — трішки більше трьох тисяч. До цього динаміка коливалася десь від кількох сотень до інколи кількох десятків. Але є й частина тих іноземців-паломників, які вже виїхали за межі України. Це близько півтори тисячі осіб".

Військове керівництво та прикордонники очікують, що найближчі дві доби стануть фінальним етапом масового прибуття вірян. Після початку офіційних святкувань потік іноземців на в'їзд практично зупиниться.

"І сьогодні, і протягом завтрашнього дня варто очікувати подальші їхні прибуття на території України, — резюмував Андрій Демченко. — Бо аналізуючи, знову ж таки, попередні роки, коли вони в'їжджали на територію України, з моменту, коли починається їхній Новий рік в цьому році, це 11-го числа, то вже руху на в'їзд в Україну, особливо великими групами, не буде".

Наразі у місцях масового перебування паломників, зокрема в Умані, правоохоронні органи та екстрені служби працюють у посиленому режимі для забезпечення правопорядку та швидкого реагування на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційне звернення до іноземних паломників-хасидів, які мають намір відвідати Умань для святкування юдейського Нового року (Рош га-Шана). Дипломати наполегливо рекомендують іноземцям зважити всі ризики та за можливості відмовитися від поїздки.



