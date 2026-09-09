В Украину прибыли уже 17 тысяч хасидов: на границе фиксируют очереди накануне Рош га-Шана

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Несмотря на регулярные угрозы воздушных ударов со стороны России тысячи паломников-хасидов продолжают прибывать в Украину для празднования еврейского Нового года. О текущей ситуации на пунктах пропуска и оговорках безопасности для иностранцев рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, в этом году логистические маршруты паломников охватывают не только западный участок границы, но и южные пункты пропуска.
Хасиды в Умани. 2025 год. Фото из открытых источников
Официальный Киев заранее призвал иностранных граждан воздержаться от путешествий из-за военного положения, однако религиозные традиции оказались сильнее предостережений. Первые организованные группы начали фиксировать на украинских рубежах еще в конце лета.
По данным ГПСУ, на сегодняшний день въезд в страну оформили уже тысячи верующих, а наибольшая интенсивность пассажиропотока пришлась на начало сентября. В то же время, некоторые иностранцы уже завершили свои религиозные обряды и отправились в обратном направлении.
Военное руководство и пограничники ожидают, что ближайшие двое суток станут финальным этапом массового прибытия верующих. После начала официальных празднований поток иностранцев на въезд практически остановится.
В местах массового пребывания паломников, в частности в Умани, правоохранительные органы и экстренные службы работают в усиленном режиме для обеспечения правопорядка и быстрого реагирования на сигналы воздушной тревоги.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что министерство иностранных дел Украины обнародовало официальное обращение к иностранным паломникам-хасидам, которые намерены посетить Умань для празднования иудейского Нового года (Рош га-Шана). Дипломаты настоятельно рекомендуют иностранцам взвесить все риски и по возможности отказаться от поездки.