В Украину прибыли уже 17 тысяч хасидов: на границе фиксируют очереди накануне Рош га-Шана

Несмотря на регулярные угрозы воздушных ударов со стороны России тысячи паломников-хасидов продолжают прибывать в Украину для празднования еврейского Нового года. О текущей ситуации на пунктах пропуска и оговорках безопасности для иностранцев рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, в этом году логистические маршруты паломников охватывают не только западный участок границы, но и южные пункты пропуска.

Хасиды в Умани. 2025 год. Фото из открытых источников

"Нужно понимать, что хасиды въезжали в том числе и через Старокозачее, – сообщил представитель ведомства. — Потому что в целом границу с Молдовой паломники рассматривают достаточно активно для въезда в Украину".

Официальный Киев заранее призвал иностранных граждан воздержаться от путешествий из-за военного положения, однако религиозные традиции оказались сильнее предостережений. Первые организованные группы начали фиксировать на украинских рубежах еще в конце лета.

"Предупреждения, которые давала Украина и в этом году, и в предыдущем, и в другие годы полномасштабного вторжения России по въезду в Украину в этой категории граждан, сохраняется фактически, — подчеркнул Андрей Демченко. – Риск даже сейчас попасть под атаку, пересекая границу, он сохраняется. Но паломники фактически начали въезжать в Украину, первые такие группы организованы еще в 20 числах августа".

По данным ГПСУ, на сегодняшний день въезд в страну оформили уже тысячи верующих, а наибольшая интенсивность пассажиропотока пришлась на начало сентября. В то же время, некоторые иностранцы уже завершили свои религиозные обряды и отправились в обратном направлении.

"По состоянию на сегодняшний день границу на въезд пересекло около 17 тысяч человек, — детализировал статистику представитель пограничной службы. — И наиболее активно они пересекают границу последние два дня. За вчерашний день, например, на въезд паломников-хасидов прибыло где-то 7800. Днем раньше — чуть больше трех тысяч. До этого динамика колебалась где-то от нескольких сотен до нескольких десятков. Но есть и часть иностранцев-паломников, которые уже выехали за пределы Украины. Это около полутора тысяч человек".

Военное руководство и пограничники ожидают, что ближайшие двое суток станут финальным этапом массового прибытия верующих. После начала официальных празднований поток иностранцев на въезд практически остановится.

"И сегодня, и в течение завтрашнего дня следует ожидать дальнейших их прибытий на территории Украины, — резюмировал Андрей Демченко. — Потому что, анализируя, опять же, предыдущие годы, когда они въезжали на территорию Украины, с момента, когда начинается их Новый год в этом году, это 11 числа, то уже движения на въезд в Украину, особенно большими группами, не будет".

В местах массового пребывания паломников, в частности в Умани, правоохранительные органы и экстренные службы работают в усиленном режиме для обеспечения правопорядка и быстрого реагирования на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министерство иностранных дел Украины обнародовало официальное обращение к иностранным паломникам-хасидам, которые намерены посетить Умань для празднования иудейского Нового года (Рош га-Шана). Дипломаты настоятельно рекомендуют иностранцам взвесить все риски и по возможности отказаться от поездки.



