До дедлайну лічені дні: українців попередили про важливий нюанс із електронними трудовими книжками

Україна завершує один із найбільших етапів цифровізації трудових відносин. Вже в червні закінчується перехідний період, пов'язаний із переведенням паперових трудових книжок в електронний формат. Проте тисячі громадян зіштовхнулися з несподіваною проблемою: подати документи виявилося значно простіше, ніж дочекатися їхньої обробки.

В останні тижні українці активно надсилають скановані копії своїх трудових книжок до Пенсійного фонду, прагнучи встигнути до встановленого терміну – 10 червня. Проте фахівці попереджають, що навіть своєчасне подання документів не гарантує їхнього швидкого розгляду.

Як зазначають експерти, тривалість обробки залежить від статусу звернення до системи. Якщо заява отримала позначку "В обробці", "У роботі" або "На контролі ЕТК", це означає, що документи перебувають на розгляді спеціалістів Пенсійного фонду. У такому разі повторно подавати пакет документів не потрібно.

Найбільш сприятливим вважається статус "Зроблено". Він свідчить про те, що дані перевірено та внесено до електронного реєстру трудової діяльності. Проте навіть після отримання такого статусу громадянам рекомендують уважно вивчити розділ повідомлень, де можуть бути додаткові зауваження або уточнення.

Особливу увагу слід привернути до себе статуси "Відхилено" або "Скасовано виконання". Такі позначки означають, що у документах виявлено помилки чи недоліки, внаслідок яких звернення може бути оброблено. У цьому випадку користувачеві доведеться виправити зауваження та подати документи повторно.

Експерти наголошують, що велика кількість звернень призвела до значного навантаження на систему. Тому розгляд деяких заяв може продовжуватись тижнями або навіть місяцями. У Пенсійному фонді радять не панікувати через тривале очікування та регулярно перевіряти статус заявки в особистому кабінеті.

Перехід на електронні трудові книжки має спростити облік стажу, оформлення пенсій та взаємодію громадян з державними органами. Проте завершальний етап реформи показує, що цифровізація потребує як сучасних технологій, а й часу на обробку величезного масиву даних.

