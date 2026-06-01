До дедлайна считанные дни: украинцев предупредили о важном нюансе с электронными трудовыми книжками

Украина завершает один из крупнейших этапов цифровизации трудовых отношений. Уже в июне заканчивается переходный период, связанный с переводом бумажных трудовых книжек в электронный формат. Однако тысячи граждан столкнулись с неожиданной проблемой: подать документы оказалось значительно проще, чем дождаться их обработки.

В последние недели украинцы активно направляют сканированные копии своих трудовых книжек в Пенсионный фонд, стремясь успеть до установленного срока – 10 июня. Тем не менее специалисты предупреждают, что даже своевременная подача документов не гарантирует их быстрого рассмотрения.

Как отмечают эксперты, продолжительность обработки зависит от статуса обращения в системе. Если заявление получило отметку "В обработке", "В работе" или "На контроле ЭТК", это означает, что документы находятся на рассмотрении специалистов Пенсионного фонда. В таком случае повторно подавать пакет документов не нужно.

Наиболее благоприятным считается статус "Сделано". Он свидетельствует о том, что данные проверены и внесены в электронный реестр трудовой деятельности. Однако даже после получения такого статуса гражданам рекомендуют внимательно изучить раздел сообщений, где могут содержаться дополнительные замечания или уточнения.

Особое внимание следует обратить на статусы "Отклонено" или "Отменено исполнение". Такие отметки означают, что в документах обнаружены ошибки либо недочеты, из-за которых обращение не может быть обработано. В этом случае пользователю придется исправить замечания и подать документы повторно.

Эксперты подчеркивают, что большое количество обращений привело к значительной нагрузке на систему. Поэтому рассмотрение некоторых заявлений может продолжаться неделями или даже месяцами. В Пенсионном фонде советуют не паниковать из-за длительного ожидания и регулярно проверять статус заявки в личном кабинете.

Переход на электронные трудовые книжки должен упростить учет стажа, оформление пенсий и взаимодействие граждан с государственными органами. Однако завершающий этап реформы показывает, что цифровизация требует не только современных технологий, но и времени на обработку огромного массива данных.

