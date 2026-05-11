Пенсии перечислили не всем: Пенсионный фонд раскрыл, кто получил доплаты с апреля

Пенсионный фонд Украины официально разъяснил порядок автоматического перерасчета пенсий, состоявшийся с 1 апреля 2026 года. Портал "Комментарии" получил подробный ответ на свой журналистский запрос. Из документа следует, что повышение получили далеко не все пенсионеры, а только те, кто после выхода на пенсию продолжил работу и выполнил определенные законом условия.

В Пенсионном фонде напомнили, что механизм ежегодного автоматического перерасчета предусмотрен абзацем пятым части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно закону, перерасчет проводится ежегодно с 1 апреля без необходимости личного обращения пенсионера в органы ПФУ.

Как уточнили в ведомстве, в марте 2026 года органы Пенсионного фонда провели соответствующие расчеты для тех граждан, которые по состоянию на 1 марта этого года уже получили право на пересмотр выплат.

Речь идет о двух категориях работающих пенсионеров.

К первой относятся лица, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа.

Ко второй – те, кто накопил менее 24 месяцев стажа, но после предварительного назначения или пересчета прошло не менее двух календарных лет.

Сам перерасчет, как объяснили в ПФУ, производился по наиболее выгодному для пенсионера варианту. В одних случаях учитывался только вновь приобретенный страховой стаж, а в других – также обновленный заработок, если это давало возможность увеличить выплату. При этом учет нового дохода возможен только при наличии не менее 24 месяцев страхового стажа после предварительного перерасчета.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что размер повышения определялся индивидуально для каждого пенсионера. На окончательную сумму влияли длительность дополнительно приобретенного страхового стажа, размер официальной зарплаты и наиболее выгодная формула расчета.

Фактически это означает, что даже среди попавших под автоматический перерасчет суммы доплат могут существенно отличаться. Для кого-то речь идет о нескольких десятках гривен, а для других – о значительно ощутимом повышении.

Таким образом, апрельский перерасчет 2026 года подтвердил: автоматическое повышение пенсий в Украине напрямую зависит от официального трудоустройства после выхода на заслуженный отдых, продолжительности страхового стажа и уровня легальной зарплаты. Для тех, кто продолжает работать в тени или не накапливает достаточного стажа, никакого автоматического увеличения выплат закон не предусматривает.

