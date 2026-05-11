Пенсії перерахували не всім: Пенсійний фонд розкрив, хто отримав доплати з квітня

Пенсійний фонд України офіційно роз’яснив порядок автоматичного перерахунку пенсій, який відбувся з 1 квітня 2026 року. Портал “Коментарі” отримав детальну відповідь на свій журналістський запит. Із документа випливає, що підвищення отримали далеко не всі пенсіонери, а лише ті, хто після виходу на пенсію продовжив працювати та виконав визначені законом умови.

У Пенсійному фонді нагадали, що механізм щорічного автоматичного перерахунку передбачений абзацом п’ятим частини четвертої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Згідно із законом, перерахунок проводиться щороку з 1 квітня без необхідності особистого звернення пенсіонера до органів ПФУ.

Як уточнили у відомстві, у березні 2026 року органи Пенсійного фонду провели відповідні розрахунки для тих громадян, які станом на 1 березня цього року вже набули право на перегляд виплат.

Йдеться про дві категорії працюючих пенсіонерів.

До першої належать особи, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії набули не менше 24 місяців страхового стажу.

До другої – ті, хто накопичив менше 24 місяців стажу, але після попереднього призначення чи перерахунку минуло щонайменше два календарні роки.

Сам перерахунок, як пояснили у ПФУ, здійснювався за найбільш вигідним для пенсіонера варіантом. В одних випадках враховувався лише новонабутий страховий стаж, а в інших – також оновлений заробіток, якщо це давало можливість збільшити виплату. При цьому врахування нового доходу можливе лише за наявності щонайменше 24 місяців страхового стажу після попереднього перерахунку.

У Пенсійному фонді наголосили, що розмір підвищення визначався індивідуально для кожного пенсіонера. На остаточну суму впливали тривалість додатково набутого страхового стажу, розмір офіційної зарплати та найбільш вигідна формула розрахунку.

Фактично це означає, що навіть серед тих, хто потрапив під автоматичний перерахунок, суми доплат можуть суттєво відрізнятися. Для когось ідеться про кілька десятків гривень, а для інших – про значно відчутніше підвищення.

Таким чином, квітневий перерахунок 2026 року вкотре підтвердив: автоматичне підвищення пенсій в Україні напряму залежить від офіційного працевлаштування після виходу на заслужений відпочинок, тривалості страхового стажу та рівня легальної зарплати. Для тих, хто продовжує працювати “в тіні” або не накопичує достатнього стажу, жодного автоматичного збільшення виплат закон не передбачає.

