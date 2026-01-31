До чого готуватися українцям: у Міненерго назвали терміни відновлення після масштабного збою

Енергосистема України поступово відновлюється після масштабної системної аварії. У низці регіонів уже заживлено об’єкти критичної інфраструктури, однак дефіцит потужності залишається високим. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Блекаут. Фото: із відкритих джерел

За даними Міненерго, причиною збою стало технологічне порушення, внаслідок якого одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між Західною і Центральною частинами України. Це спричинило каскадне відключення в Об’єднаній енергетичній системі України та вимушене розвантаження блоків атомних електростанцій.

Щоб зберегти цілісність енергосистеми та не допустити пошкодження обладнання, в низці областей були запроваджені аварійні відключення електроенергії. У відомстві зазначають, що через значний дефіцит потужності такі заходи залишаються необхідними.

Наразі енергетики працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням електропостачання. Першочергово заживлюють лікарні, об’єкти водо- та теплопостачання, зв’язку й іншу критичну інфраструктуру. За прогнозами фахівців, світло має повернутися протягом найближчих годин, однак терміни можуть відрізнятися залежно від регіону.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що станом на 14:00 у Києві, Київській та Дніпропетровській областях уже відновлено електропостачання для критичних об’єктів. Наступним етапом стане поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях електроенергію також почали повертати мешканцям.

Водночас у Міненерго наголошують: повне відновлення потребує часу, адже навантаження блоків АЕС до номінальної потужності відбувається поступово. Частина регіонів і надалі залишається на аварійних графіках відключень.

Нагадаємо, в Україні 31 січня стався масштабний блекаут – значна частина країни залишилася без електропостачання.



