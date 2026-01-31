logo

Главная Новости Общество события К чему готовиться украинцам: в Минэнерго назвали сроки восстановления после масштабного сбоя
К чему готовиться украинцам: в Минэнерго назвали сроки восстановления после масштабного сбоя

После каскадного сбоя в энергосистеме первыми питают больницы и критические объекты, бытовые потребители - следующие

31 января 2026, 14:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после масштабной аварии. В ряде регионов уже заживлены объекты критической инфраструктуры, однако дефицит мощности остается высоким. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

К чему готовиться украинцам: в Минэнерго назвали сроки восстановления после масштабного сбоя

Блекаут. Фото: из открытых источников

По данным Минэнерго, причиной сбоя стало технологическое нарушение, в результате которого одновременно отключились высоковольтные линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между Западной и Центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в Объединенной энергетической системе Украины и вынужденной разгрузке блоков атомных электростанций.

Чтобы сохранить целостность энергосистемы и предотвратить повреждение оборудования, в ряде областей были введены аварийные отключения электроэнергии. В ведомстве отмечают, что из-за значительного дефицита мощности такие меры остаются необходимыми.

В настоящее время энергетики работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением электроснабжения. В первую очередь заживляют больницы, объекты водо- и теплоснабжения, связи и другую критическую инфраструктуру. По прогнозам специалистов, свет должен вернуться в ближайшие часы, однако сроки могут отличаться в зависимости от региона.

Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что по состоянию на 14.00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях уже возобновлено электроснабжение для критических объектов. Следующим этапом станет постепенное заживление бытовых потребителей. В Харьковской, Житомирской и Одесской областях электроэнергию тоже начали возвращать жителям.

В то же время в Минэнерго отмечают: полное восстановление требует времени, ведь нагрузка блоков АЭС на номинальную мощность происходит постепенно. Часть регионов продолжает оставаться на аварийных графиках отключений.

Напомним, в Украине 31 января произошел масштабный блекаут – значительная часть страны осталась без электроснабжения.




Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/12228
