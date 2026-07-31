До 460 тисяч гривень на місяць: МВС затвердило нові мотиваційні виплати

В Україні офіційно затвердили нові правила нарахування додаткових грошових винагород для бійців Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також працівників поліції особливого призначення. Відповідні нормативні акти в межах впровадження експериментального проєкту мотиваційного забезпечення підписав очільник Міністерства внутрішніх справ Іван Вигівський.

Зарплатня. Ілюстративне фото

Нововведення покликані фінансово підтримати тих, хто перебуває на передовій. Завдяки свіжому механізму загальний обсяг щомісячних мотиваційних нарахувань для гвардійців, прикордонників та поліцейських, які залучені до оборони країни, може сягати 460 тисяч гривень. Під час розрахунку фінальної суми держава зважатиме на рівень ризику, складність бойових умов, а також на індивідуальні чи колективні здобутки підрозділу на полі бою.

Згідно з ухваленим документом, щомісячні виплати (з розрахунку пропорційно витраченому часу) розподілятимуться за такими критеріями:

До 100 тисяч гривень — за безпосереднє ведення бойових дій;

— за безпосереднє ведення бойових дій; 170 тисяч гривень — за виконання бойових розпоряджень безпосередньо на "нулі" (лінії зіткнення);

— за виконання бойових розпоряджень безпосередньо на "нулі" (лінії зіткнення); 70 тисяч гривень — за службу на інших відрізках передової в межах ротного опорного пункту;

— за службу на інших відрізках передової в межах ротного опорного пункту; 50 тисяч гривень — за виконання обов'язків на пунктах управління;

— за виконання обов'язків на пунктах управління; Від 15 до 30 тисяч гривень — для військових інструкторів;

— для військових інструкторів; До 10 тисяч гривень — передбачено для решти категорій військовослужбовців.

Окремим блоком у системі мотивації виділено одноразові добові премії та бонуси за конкретні успіхи під час боєзіткнень.

"40 тисяч гривень на добу за захоплення ворожих позицій, — деталізував умови фінансового заохочення міністр, — 20 тисяч гривень на добу за повернення втрачених позицій".

Окрім цього, оборонці отримуватимуть по 100 тисяч гривень за взяття у полон кожного російського окупанта, а також 15 тисяч гривень за ліквідацію загарбника під час безпосереднього вогневого чи рукопашного контакту.

Зараз підписані документи передано на державну реєстрацію, після завершення якої їх офіційно оприлюднять, і вони набудуть юридичної сили. При цьому нарахування коштів відбуватиметься заднім числом — перерахунок розпочнеться за період, починаючи з 1 червня 2026 року.

Очільник відомства підкреслив, що нинішня війна стерла колишні межі цивільних завдань для правоохоронних органів та прикордонної служби.

"Сьогодні прикордонники, гвардійці та поліцейські пліч-о-пліч з іншими складовими Сил оборони, — наголосив Іван Вигівський, — беруть участь у найскладніших операціях та штурмах, тримають найважчі ділянки фронту".

Міністр висловив щиру вдячність кожному захиснику, який зі зброєю в руках відбиває ворожу навалу, зауваживши, що держава має забезпечити надійний тил та матеріальну стабільність для своїх героїв.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить підвищити зарплати поліцейських та рятувальників. Нові правила запрацюють з наступного року. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє сайт Верховної Ради.