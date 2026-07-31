До 460 тысяч гривен в месяц: МВД утвердило новые мотивационные выплаты

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Недилько Ксения
В Украине официально утверждены новые правила начисления дополнительных денежных вознаграждений для бойцов Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также работников полиции особого назначения. Соответствующие нормативные акты в рамках внедрения экспериментального проекта мотивационного обеспечения подписал глава Министерства внутренних дел Иван Выговский.
Зарплата. Иллюстративное фото
Нововведения призваны финансово поддержать находящихся на передовой. Благодаря свежему механизму общий объем ежемесячных мотивационных начислений для гвардейцев, пограничников и полицейских, привлеченных к обороне страны, может достигать 460 тысяч гривен. При расчете финальной суммы государство будет учитывать уровень риска, сложность боевых условий, а также индивидуальные или коллективные достижения подразделения на поле боя.
Согласно принятому документу, ежемесячные выплаты (из расчета пропорционально потраченному времени) будут распределяться по следующим критериям:
Отдельным блоком в системе мотивации выделены одноразовые суточные премии и бонусы за конкретные успехи во время боеприкосновений.
Кроме этого, защитники будут получать по 100 тысяч гривен за взятие в плен каждого российского оккупанта, а также 15 тысяч гривен за ликвидацию захватчика во время непосредственного огневого или рукопашного контакта.
Сейчас подписанные документы переданы на государственную регистрацию, после завершения которой их официально обнародуют, и они обретут юридическую силу. При этом начисление средств будет производиться задним числом — перерасчет начнется за период, начиная с 1 июня 2026 года.
Глава ведомства подчеркнул, что нынешняя война стерла прежние пределы гражданских задач для правоохранительных органов и пограничной службы.
Министр выразил искреннюю благодарность каждому защитнику, который с оружием в руках отражает враждебное нашествие, отметив, что государство должно обеспечить надежный тыл и материальную стабильность для своих героев.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит повысить зарплаты полицейских и спасателей. Новые правила заработают со следующего года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Верховной Рады.