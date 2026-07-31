До 460 тысяч гривен в месяц: МВД утвердило новые мотивационные выплаты

В Украине официально утверждены новые правила начисления дополнительных денежных вознаграждений для бойцов Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также работников полиции особого назначения. Соответствующие нормативные акты в рамках внедрения экспериментального проекта мотивационного обеспечения подписал глава Министерства внутренних дел Иван Выговский.

Зарплата. Иллюстративное фото

Нововведения призваны финансово поддержать находящихся на передовой. Благодаря свежему механизму общий объем ежемесячных мотивационных начислений для гвардейцев, пограничников и полицейских, привлеченных к обороне страны, может достигать 460 тысяч гривен. При расчете финальной суммы государство будет учитывать уровень риска, сложность боевых условий, а также индивидуальные или коллективные достижения подразделения на поле боя.

Согласно принятому документу, ежемесячные выплаты (из расчета пропорционально потраченному времени) будут распределяться по следующим критериям:

До 100 тысяч гривен – за непосредственное ведение боевых действий;

– за непосредственное ведение боевых действий; 170 тысяч гривен – за выполнение боевых распоряжений непосредственно на "нуле" (линии столкновения);

– за выполнение боевых распоряжений непосредственно на "нуле" (линии столкновения); 70 тысяч гривен — за службу на других отрезках передовой в пределах ротного опорного пункта;

— за службу на других отрезках передовой в пределах ротного опорного пункта; 50 тысяч гривен — за исполнение обязанностей на пунктах управления;

— за исполнение обязанностей на пунктах управления; От 15 до 30 тысяч гривен – для военных инструкторов;

– для военных инструкторов; До 10 тысяч гривен предусмотрено для остальных категорий военнослужащих.

Отдельным блоком в системе мотивации выделены одноразовые суточные премии и бонусы за конкретные успехи во время боеприкосновений.

"40 тысяч гривен в сутки за захват враждебных позиций, — детализировал условия финансового поощрения министр, — 20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций".

Кроме этого, защитники будут получать по 100 тысяч гривен за взятие в плен каждого российского оккупанта, а также 15 тысяч гривен за ликвидацию захватчика во время непосредственного огневого или рукопашного контакта.

Сейчас подписанные документы переданы на государственную регистрацию, после завершения которой их официально обнародуют, и они обретут юридическую силу. При этом начисление средств будет производиться задним числом — перерасчет начнется за период, начиная с 1 июня 2026 года.

Глава ведомства подчеркнул, что нынешняя война стерла прежние пределы гражданских задач для правоохранительных органов и пограничной службы.

"Сегодня пограничники, гвардейцы и полицейские бок о бок с другими составляющими Сил обороны, — подчеркнул Иван Выговский, — участвуют в самых сложных операциях и штурмах, держат тяжелые участки фронта".

Министр выразил искреннюю благодарность каждому защитнику, который с оружием в руках отражает враждебное нашествие, отметив, что государство должно обеспечить надежный тыл и материальную стабильность для своих героев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит повысить зарплаты полицейских и спасателей. Новые правила заработают со следующего года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Верховной Рады.