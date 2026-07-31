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До 460 тысяч гривен в месяц: МВД утвердило новые мотивационные выплаты

«Достойное признание вашего мужества — наша обязанность»: бойцы НГУ, ГНСУ и спецназовцы полиции получат новые выплаты задним числом

31 июля 2026, 17:15
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Недилько Ксения

В Украине официально утверждены новые правила начисления дополнительных денежных вознаграждений для бойцов Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также работников полиции особого назначения. Соответствующие нормативные акты в рамках внедрения экспериментального проекта мотивационного обеспечения подписал глава Министерства внутренних дел Иван Выговский.

До 460 тысяч гривен в месяц: МВД утвердило новые мотивационные выплаты

Зарплата. Иллюстративное фото

Нововведения призваны финансово поддержать находящихся на передовой. Благодаря свежему механизму общий объем ежемесячных мотивационных начислений для гвардейцев, пограничников и полицейских, привлеченных к обороне страны, может достигать 460 тысяч гривен. При расчете финальной суммы государство будет учитывать уровень риска, сложность боевых условий, а также индивидуальные или коллективные достижения подразделения на поле боя.

Согласно принятому документу, ежемесячные выплаты (из расчета пропорционально потраченному времени) будут распределяться по следующим критериям:

  • До 100 тысяч гривен – за непосредственное ведение боевых действий;
  • 170 тысяч гривен – за выполнение боевых распоряжений непосредственно на "нуле" (линии столкновения);
  • 70 тысяч гривен — за службу на других отрезках передовой в пределах ротного опорного пункта;
  • 50 тысяч гривен — за исполнение обязанностей на пунктах управления;
  • От 15 до 30 тысяч гривен – для военных инструкторов;
  • До 10 тысяч гривен предусмотрено для остальных категорий военнослужащих.

Отдельным блоком в системе мотивации выделены одноразовые суточные премии и бонусы за конкретные успехи во время боеприкосновений.

"40 тысяч гривен в сутки за захват враждебных позиций, — детализировал условия финансового поощрения министр, — 20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций".

Кроме этого, защитники будут получать по 100 тысяч гривен за взятие в плен каждого российского оккупанта, а также 15 тысяч гривен за ликвидацию захватчика во время непосредственного огневого или рукопашного контакта.

Сейчас подписанные документы переданы на государственную регистрацию, после завершения которой их официально обнародуют, и они обретут юридическую силу. При этом начисление средств будет производиться задним числом — перерасчет начнется за период, начиная с 1 июня 2026 года.

Глава ведомства подчеркнул, что нынешняя война стерла прежние пределы гражданских задач для правоохранительных органов и пограничной службы.

"Сегодня пограничники, гвардейцы и полицейские бок о бок с другими составляющими Сил обороны, — подчеркнул Иван Выговский, — участвуют в самых сложных операциях и штурмах, держат тяжелые участки фронта".

Министр выразил искреннюю благодарность каждому защитнику, который с оружием в руках отражает враждебное нашествие, отметив, что государство должно обеспечить надежный тыл и материальную стабильность для своих героев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит повысить зарплаты полицейских и спасателей. Новые правила заработают со следующего года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Верховной Рады.



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