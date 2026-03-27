До 1700 доларів кожному: українцям почали виплачувати нову допомогу від Німеччини

Українці можуть розраховувати на нову фінансову підтримку від міжнародних партнерів. У 2026 році стартувала програма, яка передбачає виплати до 1700 доларів для окремих категорій громадян. Гроші спрямовані не лише на допомогу, а й на відновлення життя та запуск власної справи.

Українці можуть отримати до 1700 доларів допомоги: хто має право і як податися

Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомляє благодійний фонд "Посмішка".

Де діє програма

Йдеться про ініціативу "Розбудова стійкості постраждалих від війни громад в Україні", яка реалізується за підтримки уряду Німеччини.

Наразі програма стартувала у Запорізькій області.

Головна мета – допомогти людям відновити доходи та запустити власний бізнес.

Скільки можна отримати

Учасники програми можуть розраховувати на виплати до 1700 доларів.

Ці кошти призначені для розвитку підприємництва або відкриття нової справи.

Хто може отримати гроші

Програма орієнтована на вразливі категорії населення. Податися можуть:

внутрішньо переміщені особи

самотні батьки

багатодітні сім’ї

ветерани війни

родини, які постраждали від війни

люди з інвалідністю

сім’ї з маленькими дітьми або вагітними

домогосподарства з низькими доходами

Окремо запрошують тих, хто хоче започаткувати власний бізнес.

Які умови участі

Ключова умова – постраждати від наслідків війни після 24 лютого 2022 року або мати намір розвивати власну справу.

Також важливо відповідати одній із зазначених соціальних категорій.

Чому це важливо

Ця програма – не просто одноразова допомога.

Вона спрямована на створення стабільного доходу і підтримку економічної активності людей, які постраждали від війни.

