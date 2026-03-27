До 1700 долларов каждому: украинцам стали выплачивать новую помощь от Германии
НОВОСТИ

До 1700 долларов каждому: украинцам стали выплачивать новую помощь от Германии

Деньги дадут не всем – названы четкие условия и категории получателей.

27 марта 2026, 11:58
Проніна Анна

Украинцы могут рассчитывать на новую финансовую поддержку международных партнеров. В 2026 году стартовала программа, предусматривающая выплаты до 1700 долларов для отдельных категорий граждан. Деньги направлены не только на помощь, но и восстановление жизни и запуск собственного дела.

До 1700 долларов каждому: украинцам стали выплачивать новую помощь от Германии

Украинцы могут получить до 1700 долларов помощи: кто имеет право и как отправиться

Как передают "Комментарии", об этом журналистам сообщает благотворительный фонд "Улыбка".

Где действует программа

Речь идет об инициативе "Развитие устойчивости пострадавших от войны общин в Украине", которая реализуется при поддержке правительства Германии.

Программа стартовала в Запорожской области.

Главная цель – помочь людям возобновить доходы и запустить свой бизнес.

Сколько можно получить

Участники программы могут рассчитывать на выплаты до 1700 долларов.

Эти средства предназначены для развития предпринимательства или открытия нового дела.

Кто может получить деньги

Программа ориентирована на уязвимые категории населения. Податься могут:

внутренне перемещенные лица
одинокие родители
многодетные семьи
ветераны войны
семьи, пострадавшие от войны
люди с инвалидностью
семьи с маленькими детьми или беременными
домохозяйства с низкими доходами

Отдельно приглашают тех, кто хочет начать собственный бизнес.

Какие условия участия

Ключевое условие – пострадать от последствий войны после 24 февраля 2022 или намерены развивать собственное дело.

Также важно соответствовать одной из указанных социальных категорий.

Почему это важно

Эта программа – не просто единовременная помощь.

Она направлена на создание стабильного дохода и поддержание экономической активности людей , пострадавших от войны.

