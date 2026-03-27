До 1700 долларов каждому: украинцам стали выплачивать новую помощь от Германии

Проніна Анна
Украинцы могут рассчитывать на новую финансовую поддержку международных партнеров. В 2026 году стартовала программа, предусматривающая выплаты до 1700 долларов для отдельных категорий граждан. Деньги направлены не только на помощь, но и восстановление жизни и запуск собственного дела.
Украинцы могут получить до 1700 долларов помощи: кто имеет право и как отправиться
Как передают "Комментарии", об этом журналистам сообщает благотворительный фонд "Улыбка".
Речь идет об инициативе "Развитие устойчивости пострадавших от войны общин в Украине", которая реализуется при поддержке правительства Германии.
Программа стартовала в Запорожской области.
Главная цель – помочь людям возобновить доходы и запустить свой бизнес.
Участники программы могут рассчитывать на выплаты до 1700 долларов.
Эти средства предназначены для развития предпринимательства или открытия нового дела.
Программа ориентирована на уязвимые категории населения. Податься могут:
внутренне перемещенные лица
одинокие родители
многодетные семьи
ветераны войны
семьи, пострадавшие от войны
люди с инвалидностью
семьи с маленькими детьми или беременными
домохозяйства с низкими доходами
Отдельно приглашают тех, кто хочет начать собственный бизнес.
Ключевое условие – пострадать от последствий войны после 24 февраля 2022 или намерены развивать собственное дело.
Также важно соответствовать одной из указанных социальных категорий.
Эта программа – не просто единовременная помощь.
Она направлена на создание стабильного дохода и поддержание экономической активности людей , пострадавших от войны.
