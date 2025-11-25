Журналіст Дмитро Гордон, який активно веде соцмережі, пояснив суть своїх клікбейтних заголовків у відео на Youtube-каналі.

Дмитро Гордон: "Що може бути приємніше, ніж читати, що Путін подавився апельсиновою кіркою?"

"Днями кілька Telegram-каналів спробували посміятися з цитати: "Ось, Гордон знову клікбейт якийсь робить". У мене в YouTube був стриманий, і цитата на обкладинці: "Путін подавився апельсином і здох! Війні кінець".

Потрібно уважно дивитися саме інтерв'ю. Там було питання: "Коли може закінчитися війна?" Я відповів: "Ніхто не може сказати. Може, через 10 років, може, через 20, а може завтра. Завтра путін буде жерти апельсин, подавиться апельсиновою кіркою і здохне — і війні кінець". Це й винесли у заголовок.

У людей поганий настрій. Ми сидимо без світла, багато хто — без тепла, ще цей чортів "мирний план"... Людей треба підбадьорювати та веселити. Особисто я, читаючи цю фразу, починаю сміятися. "Путін подавився апельсиновою кіркою і здох". Що може бути приємніше і радісніше?" – пояснює Гордон.

