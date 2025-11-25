Журналист Дмитрий Гордон, активно ведущий соцсети, объяснил суть своих кликбейтных заголовков в видео на Youtube -канале.

Дмитрий Гордон: "Что может быть приятнее, чем читать, что Путин подавились апельсиновой коркой?"

"На днях несколько Telegram-каналов попытались посмеяться над цитатой: "Вот, Гордон снова кликбейт какой-то делает". У меня в YouTube был стрим, и цитата на обложке: "путин подавился апельсином и сдох! Войне конец".

Нужно внимательно смотреть само интервью. Там был вопрос: "Когда может закончиться война?" Я ответил: "Никто не может сказать. Может, через 10 лет, может, через 20, а может, завтра. Завтра путин будет жрать апельсин, подавится апельсиновой коркой и сдохнет — и войне конец". Это и вынесли в заголовок.

У людей плохое настроение. Мы сидим без света, многие — без тепла, еще этот чертов "мирный план"... Людей нужно взбадривать и веселить. Лично я, читая эту фразу, начинаю смеяться. "путин подавился апельсиновой коркой и сдох". Что может быть приятней и радостней?" – объясняет Гордон.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что РФ ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было. Об этом заявил главный помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

По его словам, Кремль в курсе европейского мирного плана его положения неконструктивны и для РФ не подходят. Однако многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для РФ. "Вокруг мирного плана по Украине много домыслов, РФ верит только информации, полученной непосредственно от США", — подчеркнул приспешник Путина.