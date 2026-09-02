Дивна поведінка Путіна шокувала всіх: що сталося після заклику Моді забиратися з України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним закликав якнайшвидше завершити війну Росії проти України. Однак саміт запам'ятався не лише дипломатичними заявами: глядачі звернули увагу на незвичайні рухи російського президента під час розмови.

Володимир Путін та Нарендра Моді. Фото: з відкритих джерел

Кадри з гаданою дивною поведінкою Путіна опублікував New York Post. На відео видно, як російський лідер до початку вітальної частини зустрічі починає рухати ногами. Його коліна кілька разів помітно сіпаються в різні боки, а стопи здійснюють рухи вгору та вниз.

Після рукостискання Моді та Путіна та традиційного позування перед фотографами політики зайняли місця для переговорів. При цьому незвичайні рухи ніг російського президента продовжилися вже під час розмови.

Путін кілька разів змінював положення тіла, проте це, судячи з відеозапису, не зупинило рух. Вони також були помітними у момент, коли російський лідер виступав перед учасниками зустрічі.

Сам Моді в ході переговорів наголосив на необхідності припинення бойових дій. Для індійського прем'єра питання війни Росії проти України залишається одним із ключових у відносинах Нью-Делі та Москви.

Індія при цьому продовжує підтримувати тісні відносини з Росією, водночас виступаючи за дипломатичне врегулювання конфлікту. Тому публічний заклик Моді до якнайшвидшого завершення війни набуває особливого значення.

При цьому робити висновки щодо причин незвичайних рухів Путіна виключно за відеозаписом неможливо. Сам New York Post зосередився на візуальній особливості поведінки російського президента, не пропонуючи однозначного медичного пояснення побаченому.

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