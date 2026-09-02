Странное поведение Путина шокировало всех: что произошло после призыва Моди убираться из Украины

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с Владимиром Путиным призвал как можно скорее завершить войну России против Украины. Однако саммит запомнился не только дипломатическими заявлениями: зрители обратили внимание на необычные движения российского президента во время разговора.

Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Кадры с предполагаемым странным поведением Путина опубликовал New York Post. На видео видно, как российский лидер еще до начала приветственной части встречи начинает двигать ногами. Его колени несколько раз заметно дергаются в разные стороны, а стопы совершают движения вверх и вниз.

После рукопожатия Моди и Путина и традиционного позирования перед фотографами политики заняли места для переговоров. При этом необычные движения ног российского президента продолжились уже во время разговора.

Путин несколько раз менял положение тела, однако это, судя по видеозаписи, не остановило движения. Они также были заметны в момент, когда российский лидер выступал перед участниками встречи.

Сам Моди в ходе переговоров сделал акцент на необходимости прекращения боевых действий. Для индийского премьера вопрос войны России против Украины остается одним из ключевых в отношениях Нью-Дели и Москвы.

Индия при этом продолжает поддерживать тесные отношения с Россией, одновременно выступая за дипломатическое урегулирование конфликта. Поэтому публичный призыв Моди к скорейшему завершению войны приобретает особое значение.

При этом делать выводы о причинах необычных движений Путина исключительно по видеозаписи невозможно. Сам New York Post сосредоточился на визуальной особенности поведения российского президента, не предлагая однозначного медицинского объяснения увиденному.

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