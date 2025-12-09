Дітям до 16 років заборонили користуватися соцмережами

В Австралії набули чинності нові правила, які повністю забороняють доступ до соціальних мереж користувачам віком до 16 років. З 10 грудня всі великі платформи — Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch та TikTok — зобов’язані видаляти облікові записи неповнолітніх та блокувати можливість створення нових акаунтів. За невиконання вимог компаніям загрожують штрафи до 49,5 млн доларів.

Закон про соцмережі в Австралії

У межах підготовки до реформи частина підлітків уже пройшла вікову верифікацію через системи розпізнавання обличчя. Влада визнає, що технологія ще не працює ідеально: можуть траплятися помилки, а деякі користувачі спробують обійти заборону. Проте уряд вважає це необхідним кроком для захисту дітей та встановлення чіткого національного стандарту.

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе порівняв нові правила із законодавчими обмеженнями на продаж алкоголю та тютюну, наголосивши, що цифрове середовище має отримати такі ж рівні контролю. Опитування показують, що більшість австралійців підтримує таку ініціативу.

Посилення регулювання соцмереж для дітей стає глобальною тенденцією. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн доручила експертам розробити до кінця 2025 року механізм обмеження доступу неповнолітніх до соцмереж у ЄС. Вона наголосила, що з досвіду батьківства добре розуміє занепокоєння сімей щодо безпеки підлітків онлайн.

