Детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями
commentss НОВОСТИ Все новости

Детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями

Австралия ввела один из самых жестких в мире законов о соцсетях: аккаунты детей до 16 лет массово удаляют

9 декабря 2025, 22:36
Ткачова Марія

В Австралии вступили в силу новые правила, полностью запрещающие доступ к социальным сетям пользователям младше 16 лет. С 10 декабря все крупные платформы – Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch и TikTok – обязаны удалять аккаунты несовершеннолетних и блокировать возможность создания новых аккаунтов. За невыполнение требований компаниям грозят штрафы до 49,5 млн. долларов.

Детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями

Закон про соцсети в Австрии

В рамках подготовки к реформе часть подростков уже прошла возрастную верификацию через системы распознавания лица. Власти признают, что технология еще не работает идеально: могут случаться ошибки, а некоторые пользователи попытаются обойти запрет. Однако правительство считает это необходимым шагом по защите детей и установлению четкого национального стандарта.

Премьер-министр Энтони Албанезе сравнил новые правила с законодательными ограничениями на продажу алкоголя и табака, отметив, что цифровая среда должна получить такие же уровни контроля. Опросы показывают, что большинство австралийцев поддерживают такую инициативу.

Ужесточение регулирования соцсетей для детей становится глобальной тенденцией. Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поручила экспертам разработать до конца 2025 года механизм ограничения доступа несовершеннолетних в соцсети в ЕС. Она подчеркнула, что по опыту отцовства хорошо понимает обеспокоенность семей безопасности подростков онлайн.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в командовании Сухопутных войск Украины прокомментировали распространенную в медиа информацию о якобы расформировании интернациональных легионов, где служат иностранные добровольцы и контрактники. Военные отметили, что все решения, касающиеся подразделений с привлечением иностранцев, принимаются исключительно в рамках более широкой трансформации сил обороны и в соответствии с оперативными потребностями фронта.



Источник: https://www.theguardian.com/australia-news/2025/dec/09/australia-under-16-social-media-ban-begins-apps-listed
