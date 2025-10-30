Дипломатія Трампа провалюється: на який крок готова Індія, щоб і надалі купувати нафту у РФ

Нові санкції США та Європейського Союзу, спрямовані проти Росії та її нафтових компаній, поки що не вплинули на морський експорт російської сировини. Індія може й надалі купувати нафту з РФ через посередників. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що незважаючи на погодні обмеження та санкції Заходу, експорт із західних портів Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ у жовтні, за даними LSEG та джерел видання, складе близько 2,33 млн барелів на добу, що відповідає переглянутій місячній програмі експорту.

Водночас видання зазначає, що американські санкції фактично запрацюють з 22 листопада, оскільки США встановили термін для припинення угод із "Роснефтью" та "Лукойлом" до 21 листопада, а Індія та Туреччина, як очікується, дотримуватимуться обмежень. Але кораблі, що вирушають із портів на Балтиці, мають причалити до індійських НПЗ після 21 листопада, оскільки шлях до них займає приблизно чотири тижні.

"Все, що вантажиться в Приморську, гарантовано прибуде до Індії після 21 листопада", — повідомив один з трейдерів.

Втім, журналісти звертають увагу, що індійські нафтопереробні заводи ще не вирішили, що робити із закупівлями російської нафти. Індійська компанія Reliance Industries, ключовий покупець російської нафти, заявила, що оцінює вплив санкцій на контракти на постачання нафти.

Джерела Reuters очікують, що продаж російської нафти буде передано посередникам та торговим компаніям, що збільшить витрати для продавців, але може захистити покупців від ризиків, пов'язаних із санкціями.

