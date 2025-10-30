Дипломатия Трампа проваливается: на какой шаг готова Индия, чтобы и дальше покупать нефть у РФ

Новые санкции США и Европейского Союза, направленные против России и ее нефтяных компаний, пока не повлияли на морской экспорт российского сырья. Индия может и в дальнейшем покупать нефть из РФ через посредников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что несмотря на погодные ограничения и санкции Запада, экспорт из западных портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в октябре, по данным LSEG и источников издания, составит около 2,33 млн баррелей в сутки, что соответствует пересмотренной месячной программе экспорта.

В то же время издание отмечает, что американские санкции фактически заработают с 22 ноября, поскольку США установили срок для прекращения сделок с "Роснефтью" и "Лукойлом" до 21 ноября, а Индия и Турция, как ожидается, будут придерживаться ограничений. Но корабли, отправляющиеся из портов на Балтике, должны причалить к индийским НПЗ после 21 ноября, поскольку путь к ним занимает примерно четыре недели.

"Все, что грузится в Приморске, гарантированно прибудет в Индию после 21 ноября", — сообщил Reuters один из трейдеров.

Впрочем журналисты обращают внимание, что индийские нефтеперерабатывающие заводы еще не решили, что делать с закупками российской нефти. Индийская компания Reliance Industries, ключевой покупатель российской нефти, заявила, что оценивает влияние санкций на свои контракты на поставку нефти.

Источники Reuters ожидают, что продажа российской нефти будет передана посредникам и торговым компаниям, что увеличит расходы для продавцов, но может защитить покупателей от рисков, связанных с санкциями.

