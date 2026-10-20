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Дипломатичний скандал спалахує: на які кроки йде Південна Корея проти України

Сеул незадоволений відсутністю пояснень у справі північнокорейських військовополонених, які воювали за Росії

20 жовтня 2026, 09:40
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Кравцев Сергей

Південна Корея відкликала з України ще частину співробітників свого посольства на тлі дипломатичного конфлікту довкола двох північнокорейських військовополонених. У Міністерстві закордонних справ країни пояснили рішення про відсутність конструктивної відповіді Києва на претензії Сеула. Про це повідомляє Reuters.

Дипломатичний скандал спалахує: на які кроки йде Південна Корея проти України

Україна та Південна Корея. Фото: з відкритих джерел

Новий крок був за кілька тижнів після відкликання південнокорейського посла з України. Причиною розбіжностей стала інформація про передачу Сеулу двох громадян КНДР, які брали участь у бойових діях за Росії. Президент України Володимир Зеленський публічно повідомив це 23 вересня під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Південнокорейська сторона заявила, що розкриття інформації порушило домовленість щодо конфіденційності. Київ, однак, заперечував наявність такої угоди. Президент Південної Кореї Лі Чже Мен зажадав роз'яснень та публічних вибачень, попередивши про можливі подальші заходи.

8 жовтня Сеул відкликав свого посла із Києва. Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українська сторона вважає ситуацію вичерпаною. За його словами, суперечка виникла через різне розуміння умов конфіденційності при передачі військовополонених.

Однак рішення відкликати додаткових співробітників посольства показує, що дипломатичні розбіжності поки що не врегульовані.

Ситуація має значення і для України, оскільки Південна Корея надає їй фінансову та гуманітарну допомогу. У липні Сеул оголосив про новий пакет підтримки на 100 мільйонів доларів. При цьому країна дотримується обережної позиції щодо прямих поставок озброєнь Києву.

Якщо конфлікт затягнеться, то він може ускладнити подальший діалог між двома державами. Поки що офіційних повідомлень про припинення допомоги Україні чи розрив дипломатичних відносин не надходило.

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Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/south-korea-withdraw-more-embassy-staff-ukraine-after-pow-dispute-2026-10-20/
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