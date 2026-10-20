Дипломатический скандал разгорается: на какие шаги идет Южная Корея против Украины

Южная Корея отозвала из Украины еще часть сотрудников своего посольства на фоне дипломатического конфликта вокруг двух северокорейских военнопленных. В Министерстве иностранных дел страны объяснили решение отсутствием конструктивного ответа Киева на претензии Сеула. Об этом сообщает Reuters.

Украина и Южная Корея. Фото: из открытых источников

Новый шаг последовал через несколько недель после отзыва южнокорейского посла из Украины. Причиной разногласий стала информация о передаче Сеулу двух граждан КНДР, которые участвовали в боевых действиях на стороне России. Президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил об этом 23 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Южнокорейская сторона заявила, что раскрытие информации нарушило договоренность о конфиденциальности. Киев, однако, отрицал наличие такого соглашения. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён потребовал разъяснений и публичных извинений, предупредив о возможных дальнейших мерах.

8 октября Сеул отозвал своего посла из Киева. Позднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская сторона считает ситуацию исчерпанной. По его словам, спор возник из-за разного понимания условий конфиденциальности при передаче военнопленных.

Однако решение отозвать дополнительных сотрудников посольства показывает, что дипломатические разногласия пока не урегулированы.

Ситуация имеет значение и для Украины, поскольку Южная Корея оказывает ей финансовую и гуманитарную помощь. В июле Сеул объявил о новом пакете поддержки на 100 миллионов долларов. При этом страна придерживается осторожной позиции в вопросе прямых поставок вооружений Киеву.

Если конфликт затянется, он может осложнить дальнейший диалог между двумя государствами. Пока официальных сообщений о прекращении помощи Украине или разрыве дипломатических отношений не поступало.

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