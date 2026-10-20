logo

BTC/USD

81744

ETH/USD

2395.82

USD/UAH

45

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Дипломатический скандал разгорается: на какие шаги идет Южная Корея против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Дипломатический скандал разгорается: на какие шаги идет Южная Корея против Украины

Сеул недоволен отсутствием объяснений по делу северокорейских военнопленных, воевавших на стороне России

20 октября 2026, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Южная Корея отозвала из Украины еще часть сотрудников своего посольства на фоне дипломатического конфликта вокруг двух северокорейских военнопленных. В Министерстве иностранных дел страны объяснили решение отсутствием конструктивного ответа Киева на претензии Сеула. Об этом сообщает Reuters.

Дипломатический скандал разгорается: на какие шаги идет Южная Корея против Украины

Украина и Южная Корея. Фото: из открытых источников

Новый шаг последовал через несколько недель после отзыва южнокорейского посла из Украины. Причиной разногласий стала информация о передаче Сеулу двух граждан КНДР, которые участвовали в боевых действиях на стороне России. Президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил об этом 23 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Южнокорейская сторона заявила, что раскрытие информации нарушило договоренность о конфиденциальности. Киев, однако, отрицал наличие такого соглашения. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён потребовал разъяснений и публичных извинений, предупредив о возможных дальнейших мерах.

8 октября Сеул отозвал своего посла из Киева. Позднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская сторона считает ситуацию исчерпанной. По его словам, спор возник из-за разного понимания условий конфиденциальности при передаче военнопленных.

Однако решение отозвать дополнительных сотрудников посольства показывает, что дипломатические разногласия пока не урегулированы.

Ситуация имеет значение и для Украины, поскольку Южная Корея оказывает ей финансовую и гуманитарную помощь. В июле Сеул объявил о новом пакете поддержки на 100 миллионов долларов. При этом страна придерживается осторожной позиции в вопросе прямых поставок вооружений Киеву.

Если конфликт затянется, он может осложнить дальнейший диалог между двумя государствами. Пока официальных сообщений о прекращении помощи Украине или разрыве дипломатических отношений не поступало.

Читайте также на портале "Комментарии" — Южная Корея пошла на радикальный шаг: между Киевом и Сеулом вспыхнул спор.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/south-korea-withdraw-more-embassy-staff-ukraine-after-pow-dispute-2026-10-20/
Теги:

Новости

Все новости