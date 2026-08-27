Деякі декларації закриють: кого хочуть убезпечити приховуванням даних

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Недилько Ксения
Кабінет Міністрів України погодив законопроєкт, який обмежує публічний доступ до майнових звітів осіб, залучених до оборони країни. Згідно з документом, фінансові звіти окремих категорій військовослужбовців, правоохоронців та розвідників стануть відкритими для загалу лише через рік після завершення або скасування режиму воєнного стану.
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Про це офіційно повідомило Міністерство оборони України.
У Міноборони окремо наголосили, що про повне скасування звітності мова не йде. Військові та спецслужбовці зобов'язані й надалі справно звітувати про свої доходи, проте електронний реєстр тимчасово закриють від сторонніх очей.
Нова урядова ініціатива покликана знайти компроміс між антикорупційним моніторингом та збереженням життів українських бійців під час повномасштабної війни.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Ігор Смілянський, гендиректор "Укрпошти", заявив про небезпеку відкритих декларацій для чиновників. Він вважає, що публікація особистих даних держслужбовців створює загрози в умовах війни та відлякує потенційних управлінців з бізнесу. Керівник "Укрпошти" також поставив під сумнів користь відкритих декларацій для простих українців.