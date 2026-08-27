Деякі декларації закриють: кого хочуть убезпечити приховуванням даних

Кабінет Міністрів України погодив законопроєкт, який обмежує публічний доступ до майнових звітів осіб, залучених до оборони країни. Згідно з документом, фінансові звіти окремих категорій військовослужбовців, правоохоронців та розвідників стануть відкритими для загалу лише через рік після завершення або скасування режиму воєнного стану.

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Про це офіційно повідомило Міністерство оборони України.

"Ворог не має отримувати з відкритих джерел інформацію, що може загрожувати захисникам та їхнім родинам", — чітко окреслили головну мету ініціативи у військовому відомстві.

У Міноборони окремо наголосили, що про повне скасування звітності мова не йде. Військові та спецслужбовці зобов'язані й надалі справно звітувати про свої доходи, проте електронний реєстр тимчасово закриють від сторонніх очей.

"Йдеться не про скасування декларування — декларації подаватимуть й надалі", — зауважили у міністерстві. Запропоновані зміни лише "передбачають відтермінування публічного доступу до них, щоб інформація про місце проживання, фінансовий стан та членів сім’ї таких осіб не була використана противником".

Нова урядова ініціатива покликана знайти компроміс між антикорупційним моніторингом та збереженням життів українських бійців під час повномасштабної війни.

"Прозорість важлива, — резюмували у пресслужбі оборонного відомства, додавши: — Так само важлива безпека захисників України".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Ігор Смілянський, гендиректор "Укрпошти", заявив про небезпеку відкритих декларацій для чиновників. Він вважає, що публікація особистих даних держслужбовців створює загрози в умовах війни та відлякує потенційних управлінців з бізнесу. Керівник "Укрпошти" також поставив під сумнів користь відкритих декларацій для простих українців.