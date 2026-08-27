Некоторые декларации закроют: кого хотят обезопасить сокрытием данных

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Недилько Ксения
Кабинет Министров Украины согласовал законопроект, ограничивающий публичный доступ к имущественным отчетам лиц, привлеченных к обороне страны. Согласно документу, финансовые отчеты отдельных категорий военнослужащих, правоохранителей и разведчиков станут открытыми только через год после завершения или отмены режима военного положения.
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Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
В Минобороны особо подчеркнули, что о полной отмене отчетности речь не идет. Военные и спецслужбы обязаны и дальше исправно отчитываться о своих доходах, однако электронный реестр временно закроют от посторонних глаз.
Новая правительственная инициатива призвана найти компромисс между антикоррупционным мониторингом и сохранением жизней украинских бойцов во время полномасштабной войны.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Игорь Смилянский, гендиректор "Укрпочты", заявил об опасности открытых деклараций для чиновников. Он считает, что публикация личных данных госслужащих создает угрозы в условиях войны и отпугивает потенциальных управленцев по бизнесу. Руководитель "Укрпочты" также подверг сомнению пользу открытых деклараций для простых украинцев.