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Некоторые декларации закроют: кого хотят обезопасить сокрытием данных

Безопасность превыше всего: Кабмин предлагает скрыть публичные декларации военных до завершения военного положения

27 августа 2026, 14:12
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Недилько Ксения

Кабинет Министров Украины согласовал законопроект, ограничивающий публичный доступ к имущественным отчетам лиц, привлеченных к обороне страны. Согласно документу, финансовые отчеты отдельных категорий военнослужащих, правоохранителей и разведчиков станут открытыми только через год после завершения или отмены режима военного положения.

Некоторые декларации закроют: кого хотят обезопасить сокрытием данных

Иллюстративное фото

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Враг не должен получать из открытых источников информацию, которая может угрожать защитникам и их семьям", — четко обозначили главную цель инициативы в военном ведомстве.

В Минобороны особо подчеркнули, что о полной отмене отчетности речь не идет. Военные и спецслужбы обязаны и дальше исправно отчитываться о своих доходах, однако электронный реестр временно закроют от посторонних глаз.

"Речь идет не об отмене декларирования — декларации будут подавать и дальше", — отметили в министерстве. Предложенные изменения только "предусматривают отсрочку публичного доступа к ним, чтобы информация о местожительстве, финансовом положении и членах семьи таких лиц не была использована противником".

Новая правительственная инициатива призвана найти компромисс между антикоррупционным мониторингом и сохранением жизней украинских бойцов во время полномасштабной войны.

"Прозрачность важна, — резюмировали в пресс-службе оборонного ведомства, добавив: — Так же важна безопасность защитников Украины".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Игорь Смилянский, гендиректор "Укрпочты", заявил об опасности открытых деклараций для чиновников. Он считает, что публикация личных данных госслужащих создает угрозы в условиях войны и отпугивает потенциальных управленцев по бизнесу. Руководитель "Укрпочты" также подверг сомнению пользу открытых деклараций для простых украинцев.



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