Дешевого зв'язку більше не буде: один із мобільних операторів різко підвищує ціни вже з квітня

Один із мобільних операторів в Україні готується до суттєвого підвищення тарифів. Уже з початку квітня частині абонентів доведеться платити значно більше за зв’язок, і зміни торкнуться насамперед тих, хто досі користується архівними тарифними планами.

Абоненти платитимуть більше: lifecell піднімає вартість популярних тарифів

Як повідомляють "Коментарі", про це пише офіційний сайт lifecell.ua.

Зазначається, що нові ціни почнуть діяти вже з 2 квітня 2026 року. Йдеться про тарифи, які вже закриті для нових підключень, але залишаються активними для чинних користувачів.

Після перегляду вартості абоненти платитимуть більше:

"Просто Лайф" – з 210 до 320 грн за 4 тижні;

"Смарт Лайф" – з 300 до 400 грн;

"Вільний Лайф" – з 425 до 500 грн;

"Жара Лайт" – зі 195 до 275 грн.

У деяких випадках подорожчання перевищує 100 гривень, що може суттєво вплинути на витрати українців.

Попри підвищення, оператор передбачив можливість платити менше для окремих категорій абонентів. Знижки отримають ті, хто пройшов ідентифікацію – тобто прив’язав номер до паспортних даних, а також користувачі, які перенесли свій номер від іншого оператора.

Таким чином компанія стимулює клієнтів переходити на нові умови обслуговування та активніше користуватися додатковими сервісами.

Підвищення тарифів вкотре підтверджує тенденцію: мобільний зв’язок в Україні поступово дорожчає.

Експерти радять абонентам перевірити свій тарифний план і, за потреби, змінити його на більш вигідний або скористатися доступними знижками.

Читайте також в "Коментарях", який іще оператор підвищив тарифи. Також з березня піднялися тарифи "Київстар".