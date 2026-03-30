Дешевой связи больше не будет: один из мобильных операторов резко повышает цены уже с апреля

Проніна Анна
Один из мобильных операторов в Украине готовится к существенному повышению тарифов. Уже с начала апреля части абонентов придется платить гораздо больше за связь, и изменения коснутся, прежде всего, тех, кто до сих пор пользуется архивными тарифными планами.
Абоненты будут платить больше: lifecell поднимает стоимость популярных тарифов
Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет официальный сайт lifecell.ua.
Новые цены начнут действовать уже со 2 апреля 2026 года . Речь идет о тарифах, которые уже закрыты для новых подключений, но остаются активными для действующих пользователей.
После просмотра стоимости абоненты будут платить больше:
"Просто Лайф" – с 210 до 320 грн за 4 недели;
"Смарт Лайф" — с 300 до 400 грн;
"Свободный Лайф" — с 425 до 500 грн;
"Жара Лайт" – со 195 до 275 грн.
В некоторых случаях подорожание превышает 100 гривен, что может оказать существенное влияние на расходы украинцев.
Несмотря на повышение, оператор предусмотрел возможность платить меньше для отдельных категорий абонентов. Скидки получат прошедшие идентификацию – то есть привязал номер к паспортным данным, а также пользователи, перенесшие свой номер от другого оператора.
Таким образом, компания стимулирует клиентов переходить на новые условия обслуживания и активнее пользоваться дополнительными сервисами.
Повышение тарифов еще раз подтверждает тенденцию: мобильная связь в Украине постепенно дорожает.
Эксперты советуют абонентам проверить свой тарифный план и при необходимости изменить его на более выгодный или воспользоваться доступными скидками.
