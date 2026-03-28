Цей день може змінити вашу долю: що не можна робити 28 березня, щоб не накликати біду

28 березня православні віряни відзначають одне з найсильніших духовних свят періоду Великого посту – Похвалу Пресвятої Богородиці. Цей день вважається особливим, адже молитви, звернені до Божої Матері, мають особливу силу захисту та допомоги.

28 березня – особливе церковне свято: що категорично заборонено і про що просити Богородицю

Свято також називають Суботою Акафісту – цього дня у храмах звучить особлива молитва-пісня, яку віряни співають стоячи. Вона символізує вдячність і прохання про заступництво.

Історія цього дня сягає VII століття. За переказами, під час облоги Константинополя ворогами місто було врятоване після молитви до Богородиці – буря знищила ворожий флот. Відтоді цей день вважається символом небесного захисту.

У народі 28 березня називають Іларіоновим днем. Саме в цей період наші предки помічали остаточний відступ зими та появу перших весняних квітів.

Вважалося, що зірвана цього дня мати-й-мачуха має особливу цілющу силу і може принести здоров’я та навіть щастя.

Також існувало повір’я: якщо носити засушену квітку із собою, вона притягує любов і гармонію в життя.

У цей день віряни звертаються до Богородиці з проханнями про захист від ворогів, зцілення, мир у родині та внутрішній спокій.

Водночас існують і суворі заборони, яких намагалися дотримуватися:

не можна сваритися, ображати інших або проявляти агресію

заборонено заздрити, лінуватися та впадати у відчай

не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує

Оскільки триває Великий піст, діють і харчові обмеження – не можна вживати м’ясо, молочні продукти та яйця. Також у цей період не прийнято влаштовувати гучні святкування чи вінчання.

Вважалося, що порушення цих правил може "збити" удачу та принести негаразди на тривалий час.

Окрему увагу наші предки приділяли природі – вона підказувала, яким буде літо та врожай.

Наприклад, поява перших квітів означала швидке тепло, а зміни погоди могли свідчити про майбутні дощі або посуху.

Цей день вважається особливим моментом для переосмислення, молитви та внутрішнього очищення. Саме тому багато хто намагається провести його спокійно, без конфліктів і зайвої метушні.

