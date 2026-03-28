logo

BTC/USD

66364

ETH/USD

1999.76

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье


Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Этот день может изменить вашу судьбу: что нельзя делать 28 марта, чтобы не навлечь беду
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот день может изменить вашу судьбу: что нельзя делать 28 марта, чтобы не навлечь беду

В Похвалу Пресвятой Богородицы важно соблюсти правила, которые, по верованиям, влияют на весь год.

28 марта 2026, 07:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

28 марта православные верующие отмечают один из сильнейших духовных праздников периода Великого поста – Похвалу Пресвятой Богородице. Этот день считается особенным, ведь молитвы, обращенные к Божией Матери, обладают особой силой защиты и помощи.

28 марта – особый церковный праздник: что категорически запрещено и о чем просить Богородицу

Праздник также называют Субботой Акафиста – в этот день в храмах звучит особенная молитва-песня, которую верующие поют стоя. Она символизирует благодарность и прошение о покровительстве.

История этого дня уходит в VII век. По преданию, во время осады Константинополя врагами город был спасён после молитвы к Богородице – буря уничтожила вражеский флот. С этого дня этот день считается символом небесной защиты.

В народе 28 марта называют Илларионовым днем. Именно в этот период наши предки замечали окончательное отступление зимы и появление первых весенних цветов.

Считалось, что сорванная в этот день мать-и-мачеха обладает особой целительной силой и может принести здоровье и даже счастье.

Также существовало поверье: если носить засушенный цветок с собой, он притягивает любовь и гармонию в жизнь.

В этот день верующие обращаются к Богородице с просьбами о защите от врагов, исцелении, мире в семье и внутреннем покое.

В то же время существуют и строгие запреты, которые пытались соблюдать:

нельзя ссориться, оскорблять других или проявлять агрессию
запрещено завидовать, лениться и отчаиваться
не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается

Поскольку продолжается Великий пост, действуют и пищевые ограничения – нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца. Также в этот период не принято устраивать громкие празднества или венчания.

Считалось, что нарушение этих правил может "сбить" удачу и принести невзгоды на длительное время.

Отдельное внимание наши предки уделяли природе – она подсказывала, каким будет лето и урожай.

К примеру, появление первых цветов означало быстрое тепло, а изменения погоды могли свидетельствовать о предстоящих дождях или засухе.

Этот день считается особым моментом для переосмысления, молитвы и внутреннего очищения. Именно поэтому многие пытаются провести его спокойно, без конфликтов и излишней суеты.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости