Держава роздасть дітям з інвалідністю портативні зарядні станції: хто може отримати

Уряд ухвалив рішення надати 10 тисяч портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю. Їх закуплять за кошти Фонду декарбонізації.

Зарядні станції. Фото: з відкритих джерел

Орієнтовна ємність станцій становитиме 2 кВт·год. Їх видаватимуть для дітей з інвалідністю підгрупи А. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, Кабмін змінив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації, щоб підтримати дітей з інвалідністю підгрупи А під час енергетичної кризи.

"Фонд закупить і доставить 10 000 портативних зарядних станцій ємністю близько 2 кВт·год. Це забезпечить живлення для життєво необхідних медичних і реабілітаційних пристроїв під час тривалих відключень електроенергії. Розподілом портативних зарядних станцій займатиметься Мінсоцполітики", — зазначила Свириденко.

Як уточнили в Міністерстві соціальної політики, йдеться про дітей, життєдіяльність яких не може підтримуватися без стабільного електроживлення, і які в разі відключень світла опиняються у критичній небезпеці.

"Отримати зарядну станцію зможе один із батьків або законний представник дитини. Подати заяву можна буде в територіальних органах Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг ПФУ. Закупівлю здійснюватиме АТ "Фонд декарбонізації України", доставку — АТ "Укрпошта", — зазначили в міністерстві.

Як повідомляв портал "Коментарі", в Україні розпочинається програма "СвітлоДім", якою передбачено виділення коштів на придбання генераторів та іншого енергообладнання для багатоквартирних будинків.

За словами прем’єр-міністра Юлії Свириденко, державна допомога становитиме від 100 до 300 тисяч грн. Отримати гроші зможуть ОCББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності. Кошти можна використати на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергетичного обладнання.