Государство раздаст детям с инвалидностью портативные зарядные станции: кто может получить

Правительство приняло решение предоставить 10 тысяч портативных зарядных станций для детей с инвалидностью. Их закупят на средства Фонда декарбонизации.

Зарядные станции. Фото: из открытых источников

Ориентировочная емкость станций составит 2 кВтч. Их будут выдавать для детей с инвалидностью подгруппы А. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, Кабмин изменил порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации для поддержки детей с инвалидностью подгруппы А во время энергетического кризиса.

"Фонд закупит и доставит 10 тысяч портативных зарядных станций емкостью около 2 кВтч. Это обеспечит питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств при длительном отключении электроэнергии. Распределением портативных зарядных станций будет заниматься Минсоцполитики", — отметила Свириденко.

Как уточнили в Министерстве социальной политики, речь идет о детях, жизнедеятельность которых не может поддерживаться без стабильного электропитания и которые в случае отключений света оказываются в критической опасности.

"Получить зарядную станцию сможет один из родителей или законный представитель ребенка. Подать заявление можно будет в территориальных органах Пенсионного фонда Украины или через веб-портал электронных услуг ПФУ. Закупку будет осуществлять АО "Фонд декарбонизации Украины", доставку — АО "Укрпочта", — отметили в министерстве.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине начинается программа "СветДом", предусматривающая выделение средств на приобретение генераторов и другого энергооборудования для многоквартирных домов.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, государственная помощь будет составлять от 100 до 300 тысяч гривен. Получить деньги смогут ОCББ, жилищные и обслуживающие кооперативы, управляющие многоквартирных домов любой формы собственности. Средства можно использовать для приобретения генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергетического оборудования.