Держава повністю відмовилася забезпечити безпеку освіти взимку: розкрито приголомшливі деталі

Міністерство освіти і науки фактично переклало відповідальність за готовність українських шкіл до зими, резервне електроживлення та безпечні умови навчання на місцеву владу й засновників закладів освіти. Така позиція викладена в офіційній відповіді МОН на журналістський запит порталу "Коментарі".

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У міністерстві наголосили, що саме органи місцевого самоврядування, військові адміністрації та засновники шкіл відповідають за забезпечення закладів генераторами, резервними джерелами тепла й електроенергії, а також за підготовку до опалювального сезону.

"Забезпечення закладів освіти резервними джерелами електро- та теплопостачання, підготовка їх до опалювального сезону та створення безпечних умов освітнього процесу належать до повноважень засновників та відповідних органів управління у сфері освіти", — йдеться у відповіді МОН на запит "Коментарів".

Водночас у міністерстві підтвердили, що під час воєнного стану держава гарантує право учнів на навчання у дистанційній або іншій безпечній формі. Формат роботи кожної школи визначатиметься залежно від безпекової ситуації, наявності укриттів, санітарних вимог та рішень місцевої влади.

Ще одна важлива деталь відповіді стосується статистики. У МОН повідомили, що вся інформація про школи, педагогів і здобувачів освіти формується через Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту, а координацію збору та аналізу даних здійснює Інститут освітньої аналітики.

"Набори даних формуються на підставі інформації про заклади освіти, працівників, дітей та здобувачів освіти, що міститься в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту", — зазначили в міністерстві.

При цьому МОН фактично відмовилося надавати детальну інформацію щодо окремих шкіл, порадивши журналістам звертатися безпосередньо до засновників закладів освіти або уповноважених ними органів.

"Для отримання інформації на порушені у запиті питання пропонуємо звернутися до засновників закладів освіти та/або уповноважених ними органів", — підсумували у відомстві.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може зіткнутися з одним із найскладніших періодів для протиповітряної оборони цієї зими через дефіцит ракет-перехоплювачів. Особливе занепокоєння викликає захист великих міст від російських балістичних ракет, тоді як Москва продовжує збільшувати виробництво засобів повітряного нападу, пише Bloomberg.