Государство полностью отказалось обеспечить безопасность образования зимой: раскрыты потрясающие детали

Министерство образования и науки фактически переложило ответственность за готовность украинских школ к зиме, резервное электропитание и безопасные условия обучения на местные власти и учредителей учебных заведений. Такая позиция изложена в официальном ответе МОН на журналистский запрос портала "Комментарии".

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В министерстве отметили, что именно органы местного самоуправления, военные администрации и учредители школ отвечают за обеспечение заведений генераторами, резервными источниками тепла и электроэнергии, а также за подготовку к отопительному сезону.

"Обеспечение учебных заведений резервными источниками электро- и теплоснабжения, подготовка их к отопительному сезону и создание безопасных условий образовательного процесса относятся к полномочиям учредителей и соответствующих органов управления в сфере образования", — говорится в ответе МОН на запрос "Комментариев".

В то же время в министерстве подтвердили, что во время военного положения государство гарантирует право учащихся на обучение в дистанционной или иной безопасной форме. Формат работы каждой школы будет определяться в зависимости от ситуации, наличия укрытий, санитарных требований и решений местных властей.

Еще одна немаловажная деталь ответа касается статистики. В МОН сообщили, что вся информация о школах, педагогах и соискателях образования формируется через Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента, а координацию сбора и анализа данных осуществляет Институт образовательной аналитики.

"Наборы данных формируются на основании информации о учебных заведениях, работниках, детях и соискателях образования, содержащейся в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента", — отметили в министерстве.

При этом МОН фактически отказалось предоставлять подробную информацию об отдельных школах, посоветовав журналистам обращаться непосредственно к учредителям учебных заведений или уполномоченным ими органам.

"Для получения информации на поднятые в запросе вопросы предлагаем обратиться к учредителям учебных заведений и/или уполномоченных ими органов", — подытожили в ведомстве.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина может столкнуться с одним из самых сложных периодов для противовоздушной обороны этой зимой из-за дефицита ракет-перехватчиков. Особую обеспокоенность вызывает защита крупных городов от российских баллистических ракет, тогда как Москва продолжает увеличивать производство средств воздушного нападения, пишет Bloomberg.