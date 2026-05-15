Денис «Редіс» Прокопенко повідомив про повернення додому азовців-оборонців Маріуполя

Україні вдалося визволити з російського полону ще одну групу захисників Маріуполя. Додому повернулися 19 військовослужбовців корпусу "Азов", які опинилися в неволі під час запеклих оборонних боїв за приморське місто навесні 2022 року. Радісну звістку офіційно підтвердив командир військового підрозділу Денис Прокопенко з позивним "Редіс".

Ілюстративне фото

Очільник корпусу привітав своїх підлеглих та побратимів із довгоочікуваним прибуттям на рідну землю. Описуючи емоції від завершення тривалого перебування військових у катівнях ворога, Прокопенко наголосив: "Чотири роки в російській неволі, і ось, нарешті, зустріч з рідними".

Зараз на евакуйованих із полону бійців чекає першочерговий медичний огляд, тривалий процес фізичної та психологічної реабілітації, а також зустріч із сім'ями після років жорсткої ізоляції. Командування та державні структури продовжують роботу над наступними етапами обміну, щоб витягнути всіх українських бранців, які досі залишаються в руках окупантів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відбувся перший етап великого обміну "1000 на 1000". Додому повернулися вже 205 українських військових. Про це у себе в Телеграм повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000", – зазначив український лідер.

Він зауважив, що серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.